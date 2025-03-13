勇鷹事故 空軍4類12項特檢

空軍勇鷹高教機雙發動機失效墜海事故，空軍針對「發動機系」、「電源系」、「電氣系」及「燃油系」等四類十二項執行逐機逐項特別檢查。圖為復飛的勇鷹高教機。（資料照）

2025/03/13 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕空軍機號一一三○「勇鷹」高教機二月十五日在台東因雙發動機失效墜海，飛官林瑋少校及時跳傘獲救。立法院外交及國防委員會今邀請國防部長顧立雄專案報告，書面報告顯示，空軍就雙發動機失效可能機械因素，將針對「發動機系」等四類十二項執行逐機逐項特別檢查，以釐清確切肇因。

立法院外交及國防委員會今邀請顧立雄就「國機國造交機進度及勇鷹高教機失事後檢修情況」進行報告，並備質詢。據書面報告陳述，空軍依據飛行員訪談證詞、錄音抄件、修維護紀錄等事證，與漢翔公司各專業人員共同研討，逐項分析機械故障因素，針對雙發動機失效可能機械因素，計有「發動機系」、「電源系」、「電氣系」及「燃油系」等四類十二項，並依此訂定「發動機檢試」項目，由漢翔公司進行逐項逐機特別檢查。

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國防部表示，空軍委由漢翔公司進行飛機維保作業，並依約督導漢翔，在事發隔天完成特別檢查修護示範後，執行全機隊檢查，至二月廿七日完成妥善機計卅六架，剩餘五架週檢機配合出廠前執行。

國防部強調，勇鷹高教機隊於三月五日解除天安作業復飛，持續秉持「先訓教官、再訓學員」等原則，逐步恢復正常訓練。

另外，勇鷹高教機全案應籌獲六十六架，迄今年二月底應交機四十七架，目前已交付四十三架，進度落後四架。國防部說明，主因為中科院次合約商漢翔外購系統件，包括發動機等七項皆無法準時交貨。

國防部指出，漢翔已加強外購料件查催，並針對液壓油箱、輪艙門致動器及緊急衝壓關斷瓣啟動「國內自製備案」，現已通過國外原廠認證，解決部分交貨延遲問題。

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