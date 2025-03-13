為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    勇鷹事故 空軍4類12項特檢

    空軍勇鷹高教機雙發動機失效墜海事故，空軍針對「發動機系」、「電源系」、「電氣系」及「燃油系」等四類十二項執行逐機逐項特別檢查。圖為復飛的勇鷹高教機。（資料照）

    空軍勇鷹高教機雙發動機失效墜海事故，空軍針對「發動機系」、「電源系」、「電氣系」及「燃油系」等四類十二項執行逐機逐項特別檢查。圖為復飛的勇鷹高教機。（資料照）

    2025/03/13 05:30

    〔記者方瑋立／台北報導〕空軍機號一一三○「勇鷹」高教機二月十五日在台東因雙發動機失效墜海，飛官林瑋少校及時跳傘獲救。立法院外交及國防委員會今邀請國防部長顧立雄專案報告，書面報告顯示，空軍就雙發動機失效可能機械因素，將針對「發動機系」等四類十二項執行逐機逐項特別檢查，以釐清確切肇因。

    立法院外交及國防委員會今邀請顧立雄就「國機國造交機進度及勇鷹高教機失事後檢修情況」進行報告，並備質詢。據書面報告陳述，空軍依據飛行員訪談證詞、錄音抄件、修維護紀錄等事證，與漢翔公司各專業人員共同研討，逐項分析機械故障因素，針對雙發動機失效可能機械因素，計有「發動機系」、「電源系」、「電氣系」及「燃油系」等四類十二項，並依此訂定「發動機檢試」項目，由漢翔公司進行逐項逐機特別檢查。

    國防部表示，空軍委由漢翔公司進行飛機維保作業，並依約督導漢翔，在事發隔天完成特別檢查修護示範後，執行全機隊檢查，至二月廿七日完成妥善機計卅六架，剩餘五架週檢機配合出廠前執行。

    國防部強調，勇鷹高教機隊於三月五日解除天安作業復飛，持續秉持「先訓教官、再訓學員」等原則，逐步恢復正常訓練。

    另外，勇鷹高教機全案應籌獲六十六架，迄今年二月底應交機四十七架，目前已交付四十三架，進度落後四架。國防部說明，主因為中科院次合約商漢翔外購系統件，包括發動機等七項皆無法準時交貨。

    國防部指出，漢翔已加強外購料件查催，並針對液壓油箱、輪艙門致動器及緊急衝壓關斷瓣啟動「國內自製備案」，現已通過國外原廠認證，解決部分交貨延遲問題。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播