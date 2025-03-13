集中力氣揪共諜 最高檢強化橫縱向聯繫

檢察總長邢泰釗曾示警，我國檢察官在辦理各項跨境刑事國安案件時，可說是「三無戰士」，缺少「偵查對象的人流、金流、資訊流」等資訊，格外困難。（資料照）

2025/03/13 05:30

〔記者王定傳／台北報導〕中共近年滲透我國軍方的對象及招式不斷推陳出新，除了從高階將校往基層士官兵吸收外，連一般百姓也吸收。檢察總長邢泰釗曾示警，中共對台灣重要目標瞭若指掌，但我國檢察官在偵辦跨境國安案件時缺乏資訊，因此最高檢察署近年除舉辦講習、編定教材供檢察官參考及經驗傳承，更強化檢察與司法警察等機關之間的橫向與縱向聯繫，盼遏止中共繼續滲透危及國安。

設立國安案件跨機關協調平台

邢泰釗曾示警，中國對台灣重要目標瞭若指掌，但我國檢察官在辦理各項跨境刑事國安案件時，可說是「三無戰士」，缺少「偵查對象的人流、金流、資訊流」等資訊，格外困難。為此，最高檢編定「國家安全案件偵查要領彙編」，蒐集承辦國安案件的犯罪事實、偵查方式、檢討與策進等論述，供檢察官從過往經驗中學習偵辦共諜技巧。

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最高檢並強化跨機關之間的「橫向與縱向」聯繫，除了開會決議在最高檢設立國安案件跨機關協調平台外，若調查機關報請不同檢察機關偵辦，由上級檢察機關主導統合，若分別報請一、二審檢察署偵辦，由最高檢統一分配，集中力氣揪共諜。邢泰釗更曾指示，調查機關若發現案件不僅限於一審管轄時，二審應提前介入，並提供經驗。

我國過往偵辦共諜案的主力是檢、調機關，近年來，憲兵甚至基層警察都有斬獲。例如太陽聯盟寶陽會副組長李慧馨涉替中國發展共諜組織，以金錢利誘軍人洩漏軍事機密，甚至還拍攝穿制服持五星旗投降影片，這正是史上第一件由基層警察偵破的國安案件。

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