傅只讓首長答預算有無增加 卓：取巧提問 絕非常態

行政院長卓榮泰昨在立院表示，很遺憾傅崐萁用取巧的問答方式，讓首長無法充分說明、無法針對問題的重點回答，這絕對不是常態。（記者叢昌瑾攝）

2025/03/13 05:30

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院國民黨團總召傅崐萁十一日在立院全院委員會質詢，逐一邀請各部會首長輪流上台，回答預算狀況是否有較前一年度多，卻不讓首長完整說明。行政院長卓榮泰昨在立院表示，很遺憾用這種取巧的問答方式，讓首長無法充分說明、無法針對問題的重點回答，這絕對不是常態。

無法針對問題充分說明

卓榮泰昨就財劃法覆議案在立院全院委員會進行報告及備詢。民進黨立委陳培瑜說，傅前日沒有給部會首長好好說明，到底預算增加的原因是什麼，只談數字不談實際內容，就像小時候考試分數不好，父母只說為什麼不好，不問原因就處罰一頓。

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卓榮泰認為，該質詢內容非常取巧，只問官員部會有沒有增加預算、比去年多還是少，讓首長說多以後，詢答就結束，應該要問為什麼多、多在哪裡，去看多得有沒有道理。因為政府有二千八百億元的新增項目，都散布在各部會，如果這個部會因為新增項目，預算比去年多，難道不應該嗎？

卓揆說，除了取巧讓首長無法充分說明，更嚴重的是，被刪減、凍結的預算都集中在特定機關、特定項目，把一個機關的業務費全部刪掉，凍結五十％到八十％的費用，就好像一輛車子，不給油錢或扣掉一個輪子，車子再大、再好還是不能開，就是在這個情況下，整個政府動彈不得。

卓榮泰提到，前行政院長蔣經國說過，買醋的錢不可以拿去買醬油，不可能把買醋、買醬油的錢拿去買水，不能流用這件事，未來在追加預算的情況下，會造成很多不可能，這種取巧的問答方式，絕對不是常態。

民進黨立委林俊憲質詢時也說，總預算三．一兆元，舊版財劃法給地方大概四千七百多億元，新版財劃法又拿走三千七百五十億元，地方總共可拿到約八千五百億元，中央有一．八兆元法定支出不能動，大約剩五千億元，國防二千四百億元、教育二千六百億元，就超過五千億元了，其他像是地方捷運等建設、租屋及育兒津貼，一些中央開辦或補助的事項怎麼執行？新版財劃法執行下去，行政院一定癱瘓，接下來該採取的步驟是否有準備？卓表示，有最好的準備，也有最壞的打算，一切就是在合法合憲的範圍中，能用的方式就是只有幾項而已。

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