綠委促提軍購特別條例 優先取得統籌款

民進黨立委鍾佳濱質詢時詢問，未來是否能設立特別條例，讓軍購預算優先於「財劃法」收入分配之前，先支應我國保衛安全的預算？卓揆允諾，若認為有需要，會朝這個方向進行。（記者叢昌瑾攝）

2025/03/13 05:30

〔記者林哲遠／台北報導〕行政院長卓榮泰昨赴立法院全院委員會報告財劃法修正案覆議案並備詢，民進黨立委鍾佳濱質詢時問，若財劃法上路，為了顧及台灣國防，未來是否能設立特別條例，讓軍購預算優先於財劃法收入分配之前，先支應我國保衛安全的預算？卓揆允諾，將基於國防的需求，在衡量財政能力後，若認為有需要，會朝這個方向進行。

政院：研議朝這方向進行

鍾佳濱指出，人民繳稅不是為了養共匪而是為了照顧社會、維護身家，若財劃法修正案通過後，國防經費、撥補勞保、交通建設、社宅租補、醫療健保等經費都會受到影響，依事權應隨財權移轉原則，哪些是能由地方政府來承接？卓榮泰坦言，國防經費只有中央能做，國防軍購只會一直不夠。

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面對鍾佳濱追問，台灣的國家生存最大威脅是否來自中國？中國今年國防預算較去年增加七．二％，我國是否要相對應提高？卓榮泰說，中國對台灣有相當侵略的敵意，我國強化自己是最基本的條件，只有台灣夠強，才不會走上被併吞的那條路。

鍾進一步提及，過去軍購預算都是使用特別條例來支應，為了顧及台灣國防，未來是否能透過設立特別條例，讓軍購預算優先於財劃法收入分配之前，先來支應保衛安全的預算。

卓表示，基於國防的需求，衡量財政能力後，若認為需要有一個長期的特別條例或預算，政院會朝這個方向請求大院支持；財政部長莊翠雲補充，要看該特別條例的修法內容，因為特別條例條文中需明定經費的來源。

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