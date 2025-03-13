總預算及財劃法覆議遭雙殺》吳思瑤：創下3個前所未有的災難

立法院院會昨進行「114年度中央政府總預算案」覆議案、「財政收支劃分法修正案」覆議案記名表決，藍白立委繼續聯手以61票對綠營51票雙雙否決覆議案。（記者謝君臨翻攝）

2025/03/13 05:30

〔記者陳政宇、李文馨、謝君臨／台北報導〕立法院昨在藍白聯手下，否決行政院所提總預算及財劃法修法覆議案。民進黨團幹事長吳思瑤表示，覆議結果創下三個前所未有的災害，包含國會討論的民主沉淪、憲政秩序的戕害混亂，以及國家政府執行預算的災難正要開始。

針對新版財劃法窒礙難行，行政院長卓榮泰提出四大理由懇請朝野支持，包括修法大幅削減中央可用收入三七五三億元，卻未一併討論中央地方的權責分配；修正統籌稅款分配方式，進一步擴大城鄉差距；大幅增加地方自有財源，又規定中央不得減少給予地方的一般性補助款等，違背憲法精神；本次修法沒有經過充分討論利弊得失，就倉促通過，讓中央和地方政府都準備不及。

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在覆議案表決前，兼任民進黨主席的總統賴清德喊話強調，兩項覆議案都與國家發展及人民利益有密切的關係，盼朝野政黨能以國家發展為己任、以人民利益為優先，請在野黨讓國家能夠穩定運作。不過，覆議案稍晚仍被藍白聯手否決。

吳思瑤在覆議失敗後受訪表示，覆議結果創下了三個前所未見、前無古人後無來者的災害。第一，國會民主的運作繼續沉淪，同步處理兩個覆議案，在兩天的詢答中，藍白聯手壓縮討論時間，再一次讓「沒有討論不是民主」成為了新國會的惡例跟常態。

第二，憲政秩序的破壞與戕害，預算是行政權，立法院依據憲法有議決預算之權，但是現在送出的預算，是史上刪最多、凍最嚴、審查過程最混亂的預算審查結果，如同財劃法掏空中央三七五三億元，全程討論只有三分鐘，嚴重地傷害了行政部門的預算權。

吳思瑤說，第三，這是史上第一次國家政府財政陷入執行災難，這個災難原本希望在覆議案之後能夠獲得解決，但覆議案被封殺，國家政府執行預算的災難正要開始。她指出，目前為止，沒有人知道今年度總預算被刪多少，沒有人知道哪些預算可以使用，沒有人確定被刪掉八成、九成以上的特定機關未來怎麼運作、怎麼補救。

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