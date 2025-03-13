焦點評論》顛倒因果 罷免業火難逃

立法院院會昨進行「114年度中央政府總預算案」覆議案、「財政收支劃分法修正案」覆議案記名表決，藍白立委繼續聯手以61票對綠營51票雙雙否決覆議案。（記者叢昌瑾攝）

2025/03/13 05:30

記者陳政宇／特稿

昨天植樹節，藍白立委雙殺總預算案和財劃法覆議案，種下兩大惡果。在野黨沉浸在國會多數暴力的「濫權」，政院五度提出覆議案捍衛憲政及民權，若藍白仍執迷不悟、顛倒因果，甚至以民生法案掩飾，無異於徒增惡因，最後恐難逃民怨燃起的罷免業火，屆時悔之晚矣。

藍白兩黨握有立院主導權，本可對執政黨形成良性制衡，但從國會擴權相關法案、憲訴法、選罷法、財劃法與總預算案，無不衝擊憲政體制運作，亦嚴重侵蝕人民的切身利益，種種亂象無不加深社會反感。諷刺的是，國民黨近日一面緬懷孫中山逝世百年，一面悖離其民權、民生主義的理念，豈非自相矛盾。

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行政院力圖匡正亂象，依憲法賦予的權力提出覆議，提供立法院重審改過的機會，五次覆議理由皆直擊，國會違背憲政秩序及人民權利的問題核心。但很遺憾，在野黨立委質詢時未能正視議案弊端，甚至轉移焦點、避重就輕，要求卓揆應擔起「覆議五連敗」的政治責任，還將公民發起的大罷免潮歸咎於政府。

事實上，賴總統早於五院會商時，便已援引佛經「菩薩畏因，眾生畏果」提醒；寓意有智慧的菩薩不造惡因，一般凡夫害怕惡果、卻不究其因，解決「因」，自然就不會有「果」。觀察在野黨面對國會亂象及罷免危機，忽視自身種下的亂政惡因，豈能逃脫因果業報？

國家要行穩致遠、撥亂反正，執政黨自當承擔更大責任。府院黨分進合擊，除循合法合憲的憲政程序救濟，也將擴大社會面溝通，由黨中央規劃、卓榮泰親自揮軍，本週起將下鄉向民眾面對面報告，緊扣穩健執政的主軸，凝聚民意共識。

民怨燎原，國民黨急於以普發現金、民生法案救火，實則不過是另一波「濫權」。誠如《楞嚴經》所云，「因地不真，果招迂曲」，若是違背真心的政治操作，終將迎來扭曲的結果。藍綠立委罷免案一階連署，目前三十四比○差距懸殊，無疑是對在野黨的當頭棒喝，民意將成為最終審判。

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