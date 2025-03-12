竹市雙罷／「中國口音」自稱記者 闖連署站拍照被制止

新竹市雙罷免出現疑似假冒記者操中國口音人士混入連署站拍照，議員鄭美娟表示守護民主參與二階連署刻不容緩。（取自鄭美娟臉書）

2025/03/12 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免（鄭正鈐、高虹安）二階連署緊鑼密鼓展開，民進黨新竹市議員鄭美娟指出，辦公室連署站十日有男子自稱是韓國記者，卻操一口中國口音，聲稱想要採訪，隨即拿出手機要拍照，經志工阻止後，竟暴怒稱「已經採訪過黃珊珊，也請示過中央了」，後來便直接離開。鄭美娟提到，此事確實詭異，未來除會加強保護連署者的個資，也籲大家守護台灣的民主。

鄭美娟說，當時她沒在辦公室，但經轉述得知此事，覺得實在不可思議，更覺得不單純，台灣人民展現公民力量參與連署，沒想到居然有人要破壞這樣的民主自由，因此更堅定號召大家來參與連署，用行動展現意志力，守護民主。

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陽明交大法學教授林志潔表示，該男子的行為恐觸犯刑法強制罪或無故入侵住居罪，是犯罪行為。

竟稱已採訪黃珊珊 也請示過中央

市議員劉崇顯也推出竹市雙罷免「俱成」口號。他說，上週末參與連署的民眾太踴躍熱情，連署人潮已擠爆服務處，因此新竹市不用觀落陰也不會有「死亡連署」，因為大家是活生生展現民意，且為方便市民來連署，十五日在關新公園舉辦快閃連署活動，回應關埔居民的期待。

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