「港湖除銹」罷免總部 24小時收件

罷免國民黨立委李彥秀團體「港湖除銹」昨於台北市內湖區成立罷免總部，聯電創辦人曹興誠等人來助講。（記者田裕華攝）

2025/03/12 05:30

〔記者甘孟霖／台北報導〕全台大罷免遍地開花，罷免國民黨立委李彥秀團體「港湖除銹」昨於台北市內湖區成立罷免總部，為全台第一個廿四小時不休息收件的罷免總部，聯電創辦人曹興誠、網紅「四叉貓」及台灣基進秘書長吳欣岱等人也來助拳。罷團也指出，今將領表進入第二階段，目前已有逾三萬份連署，盼第二階段突破六萬份。

曹興誠和導演陳世杰、攝影師周以文、學者楊聰榮等人昨都出席。曹興誠致詞表示，此次大罷免基本上大家已經取得共識，不是藍綠對抗，而是「藍綠合作，驅逐紅色滲透」。

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他說，國民黨立委已經被中共控制，他們都被國民黨團總召傅崐萁控制，而傅又聽命於中國政協主席王滬寧，所以大罷免真正的發起人是傅及藍白立委，如果不是他們離譜毀憲，大家不會這麼憤怒站出來，如不把這些不適任立委罷免掉，他們將持續通過離譜法案，台灣就慢慢變成香港，呼籲民眾一定要站出來，以良善驅逐邪惡。

「港湖除銹」發言人Cindy表示，進入第二階段連署後，活動會越來越多，團體也想在每週舉辦民主哲學課程，讓民眾、志工可以增進對台灣歷史主體性的認識等等，因而決定成立總部。

她說，目前已經收取逾三萬份意向書，第二階段團隊目標是六萬份，總部除廿四小時都可以收件，也會協助其他區的民眾轉介連署書。至於罷團經費來源，她強調，不論是物資、餐敘或是租借場地，都是志工一點一滴集資，出錢出力，問心無愧。

吳欣岱也表示，這次有很多人故意搗亂罷免活動，呼籲罷團準備各種錄音、錄影器材，預防突發狀況；陳世杰指出，許多支持罷免的導演，目前串聯將成立「Taiwan action台灣行動」網站，而他之後也將會透過拍攝短片來響應。

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