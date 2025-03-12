五年前葉不滿臨檢 傳分局長擺桌道歉

新北市國民黨立委葉元之。（資料照）

2025/03/12 05:30

〔記者徐聖倫、林欣漢／綜合報導〕新北市國民黨籍立委葉元之被電子媒體爆料，指對執行臨檢員警不客氣，還因不滿警方處理陳情案件進度，施壓警政署將分局長調職，今年一月，時任板橋分局長陳宇桓因此擺桌道歉。記者追查發現，陳宇桓擺桌是請地方人士用餐，葉臨時被里長找來參加；但有知情人士透露，五年前還在擔任新北市議員的葉元之不滿警方臨檢，當時該轄區分局長確曾擺桌道歉。

施壓調職分局長？ 葉︰子虛烏有

葉元之昨受訪表示，絕對是子虛烏有，把不同的事情湊在一起，編成一個故事，沒有的事就是沒有，「指控我的人請具體拿出證據，現在可以這樣無的放矢、毀人名節嗎？」

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據悉，今年一月陳宇桓調任中和分局長前，安排與里長、地方人士聚會，席間有里長表示自己與葉元之熟識，臨時邀他一起參加，葉到場後並未提起任何有關民眾陳情的事，現場氣氛還算熱絡；事後傳出這場餐會是陳宇桓擺桌道歉，但陳宇桓昨表示，當天是單純餐會，葉元之是里長臨時找來的，擺桌道歉並非事實。

但有知情人士表示，五年前還在當新北市議員的葉元之酒後參加完某聚會，由助理開車搭載行經台六十四線快速道路，下交流道時正好碰上警方臨檢，葉當時搖下窗戶就問：「你不知道我是誰嗎？」員警被問得不知所措，仍依規定進行臨檢。

事發後，葉元之氣得放話要找警方麻煩，該轄區分局長得知此事後，選在板橋某餐廳擺桌道歉，除了分局長外，時任局長、公關室主任等也有陪同出席。葉用餐時仍擺出「民代」的架子，連陪同道歉的公關室主任也吃了不少排頭。

對於爆料，葉元之表示，今年一月確實有分局長邀約吃飯，大家就是正常的寒暄，沒有什麼道歉，完全是子虛烏有。分局長的調職也和他沒有關係，「我是在野黨立委，也不是內政委員會委員，有辦法施壓警政署去調動一個高階警官嗎？這全部都是在編故事」，他相當遺憾。

至於有員警指控葉元之曾違停卻嗆警察「不知道我是誰嗎？」葉元之說，自己從來沒說過這種話，請爆料者具體拿出證據，沒有就是沒有。

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