覆議若沒過 台電千億撥補將落空 卓揆：被迫調電價 物價恐上漲

行政院長卓榮泰昨赴立法院報告「今年度中央政府總預算案覆議案」並備詢。（記者劉信德攝）

2025/03/12 05:30

〔記者劉宛琳／台北報導〕行政院長卓榮泰昨赴立法院報告「今年度中央政府總預算案覆議案」並備詢。卓在報告中提及，刪除撥補台電的一千億元，如最後被迫調整電價，恐怕將造成民生物價上漲，盼立委能以人民福祉為依歸，重新審視總預算案。

總預算案覆議 赴立院說明三大理由

卓榮泰說明行政院覆議三大理由：

一，歲出刪減總數有爭議，要求行政院自行調整刪減數高達六三六億餘元，有違權力分立原則，亦與預算法第四十九條規定不符，包括立院未宣讀總刪減數及審查後歲出總額，造成審查後歲出數額有爭議，難以執行。

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二，預算刪減幅度及金額創歷史新高，總刪減數比前三年平均增加六倍，部分提案刪減數已逾原編預算案數，顯不合理。刪減凍結集中特定機關業務費，已影響機關基本運作維持，包括監察院刪減率最高九十六．五％等。此外，指定刪減項目未授權科目自行調整，將造成預算執行無法因應情勢變化及實際需要，辦理預算流用及動支預備金，影響業務推動。

三，預算凍結金額比前三年平均增加九倍、共一三八一億餘元，且多項凍結案之解凍條件難以達成，將造成機關運作無法延續。

至於刪除撥補台電一千億元，卓揆表示，將造成台電只能以舉債或再調漲電價因應，但台電因負債比超過九成，舉債空間有限，如果最後被迫調整電價，恐怕將造成民生物價上漲，也將對我國產業競爭力造成不利影響。

卓揆強調，立法院尚未同意一一三年度補助台電追加預算案，年度總預算案的補助若仍無法獲得支持，將迫使台電面臨調漲電價的壓力。

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