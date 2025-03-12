歲計賸餘估3000億 卓：用於強化國防、照顧民生弱勢

行政院長卓榮泰昨赴立法院針對「114年度中央政府總預算覆議案」報告並備詢。（記者劉信德攝）

2025/03/12 05:30

〔記者李文馨、林哲遠／台北報導〕立法院全院委員會昨審議今年度中央政府總預算案覆議案，民進黨立委鍾佳濱質詢關切，政府如何使用超過預期的稅收？行政院長卓榮泰答詢說，今年初估可用的歲計賸餘大約有三千億元左右，希望一部分強化國防、一部分照顧民生、一部分照顧真正的社會弱勢。

鍾佳濱說，二○二二年新冠肺炎疫情期間，國家稅收比估計的好，行政院拿出一千億元撥補勞健保、平抑電價、幫忙付學雜費的學貸、推出TPASS等，同時也拿出一四一七億元做經濟成果共享，每人發了六千元。現在政府的收入又超過預期了，是否應該考慮編列特別預算，照顧第一線的醫護人員？卓榮泰做上述回答。

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是否減稅 需精密作業

鍾佳濱追問，如果二○二四年的超額稅收高達五二八三億元，精算後除了償債和進行新計畫之外，有無可能在明年減稅？卓回應，減稅是相當精密的作業，減稅必須讓全民都能公平性的雨露均霑，才能真正達到全民共享；他也說，每年報所得稅時，政府會增加免稅額，降低人民的負擔，這些逐年都在進展。

此外，今年度國防預算遭在野黨刪減八十四億餘元，民進黨立委王定宇質詢指出，國防部軍事裝備及設施預算被減列五十一億元，將影響到武器系統建軍的計畫、老舊裝備換裝更新等；涉及赴美進行接裝訓練的國外差旅費也被刪減兩億元。四七六○億元的國防公務預算，總計被凍結八九九億四千萬元，其中有關油料及彈藥籌獲被凍結三十％。

預算刪減加「不得流用」

國防部無法自行調整科目

國防部長顧立雄答詢強調，在野黨委員都稱刪減幅度沒有很大，問題在於刪減提案上加了「不得流用」，導致國防部無法自行調整科目。國防預算凍結項目，涉及國防零附件、彈藥作業維持，包含陸軍的短程防空飛彈、攻擊無人機、海巡的巡防機、空軍高校機等，過去都是在委員會書面報告後就能解凍；如今，該凍結的三十％業務費要到院會報告後，經院會同意才能解凍。

卓榮泰補充，政院估算本次總預算凍結約一三○○多億元，且凍結金額比以前多、程序比以前難，國家容不得這樣的拖延。他強調，刪多少，國家的建設就減多少；解凍慢多久，國家的發展就慢多久。

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