覆議未過提釋憲？ 卓：會有其他憲政救濟

行政院長卓榮泰昨赴立法院針對「114年度中央政府總預算覆議案」報告並備詢。（記者劉信德攝）

2025/03/12 05:30

兩覆議案今投票表決

〔記者林欣漢、劉宛琳、陳政宇、李文馨、陳昀／台北報導〕立法院昨日起處理總預算、財劃法修法覆議案，並定今日投票表決。民進黨團幹事長吳思瑤質詢表示，期待總預算覆議案能成功，但她感到相對悲觀，如果當違憲亂政成為事實，依憲法聲請釋憲就是義務。行政院長卓榮泰表示，行政院是唯一有權利提起覆議的機關，也會有其他的憲政救濟。

民進黨立委郭國文質詢也關切，未來是否採取追加預算、協商快速解凍、以及「其他憲政方法」等三種因應途徑。卓揆表示，追加預算當然是程序之一，他感謝立法院長韓國瑜在總預算案審議前，做出相當的努力，雙方也達成一些共識。如果是合法合憲的程序，最後的選擇就是尋求憲政救濟，來解釋到底合不合乎憲法的規定與精神。

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吳思瑤指出，立法院過去的預算解凍案有八成，甚至九成都是在年底，這次還要提到院會解凍，是否對未來的解凍感到悲觀？卓表示，這樣的解凍程序很難達到，如果有必要，也會準備好。

吳思瑤指出，期待覆議案能夠成功，但行政院是否有啟動釋憲的準備？卓榮泰表示，在進行書面報告時，發現很多在野黨立委坐在位子上，都有頻頻點頭，代表他們對自己在立法院行使職務的態度，希望在投票時，有立委能支持中央政府總預算的覆議，重新審視。

國民黨立委洪孟楷質疑，卓榮泰任期未滿一年，可能將有五次覆議失敗的紀錄，有無政治責任？卓表示，他的政治責任在於，覆議未通過後如何挽救這個國家，不會因為憲政分立被破壞、人民權利被傷害，以及讓違反程序正義的法案，對國家造成傷害。

至於覆議案未過，政院擬下鄉說明。卓榮泰表示，如果覆議案沒有通過，政府也必須有機會向國人說明，在未來執行中央政府總預算的各種窒礙難行，因為被刪減數及凍結的金額相當的多。

民進黨週六起下鄉辦說明會

民進黨啟動「人民是頭家」政策說明會，鎖定六都及花蓮縣、新竹市八縣市，十五日台中、十六日花蓮、廿二日台北前三場都是「罷藍委」重點區域，新北三十日壓軸場也預計千人規模。民進黨秘書長林右昌強調，宣講其實與罷免沒有關係，不要混為一談。

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