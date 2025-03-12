史無前例！ 7部會預算被超刪

立法院「超刪」政府七機關預算

2025/03/12 05:30

〔記者林哲遠、陳鈺馥、劉宛琳／台北報導〕立法院全院委員會昨審查今年度中央政府總預算案覆議案，行政院長卓榮泰答詢時表示，外交部、司法院、監察院、行政院本部、內政部國土署、農業部、中選會等七個機關的預算刪減數超過預算數，要他們怎麼辦？強調通過覆議、重新審議是最好的方式，也是唯一解救的方法，若不提覆議更是失職。

民進黨立委賴瑞隆質詢指出，立法院亂刪、亂砍預算，癱瘓監察院、行政院等部會運作，才導致行政院需要提出覆議。

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綠委：立院亂砍 癱瘓部會

卓榮泰指出，他曾擔任立委，不管國民黨或民進黨的行政院長都從未遇過這樣的刪減法，預算審查最後階段時會非常地嚴謹寫出每一個數字，就是最終數字，三讀時只能修改標點符號，連數字也不能動，這才是審預算的真正意義。

「外交部等七個單位，最終都是刪減數超出預算數！」卓榮泰並以司法院為例，該院的派員出國計畫、交通運輸設備，被提案刪減後，合計超過預算數三九一萬餘元，這叫司法院怎麼辦？此外，外交部、監察院、行政院本部、內政部國土署、農業部、中選會等單位，刪減數超過預算數，讓他們怎麼去調整呢？

卓揆稍早報告時也舉例，外交部「媒體政策及業務宣導費」一億一一二七萬元，卻刪減一億四○八○萬五千元。

除上述司法院與外交部被「超刪」的金額外，據統計，行政院「媒體及政策宣導經費」原列一八七三萬三○○○元，其中通刪一一二四萬元，院會表決刪減一五四五萬四○○○元，合計共刪二六六九萬四○○○元，已超過預算數七九六萬一○○○元。

中選會「特別費」原列七十一萬一○○○元，其中通刪四十二萬七○○○元，院會表決刪減六十四萬元，合計共刪減一○六萬七○○○元，已超過預算數卅五萬六○○○元。

監察院部分，「一般行政」、「派員出國計畫」、「國家人權業務」三項，被刪金額總計超過預算數二五九六萬六○○○元；內政部國土管理署的「白匏湖運動休閒生態園區暨社會住宅興建計畫」原列一億二四○○萬元，院會表決刪減一億二七○○萬元，已超過預算數三○○萬元。

農業部「特別費」原列一一七萬九○○○元，其中通刪一一七萬九○○○元，院會表決又刪減一一七萬九○○○元，最後超過預算數一一七萬九○○○元。

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