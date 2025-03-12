中共操作「疑美恨川」 政院：台積電赴美投資 不影響台灣關鍵地位

行政院長卓榮泰昨在立法院答詢時表示，台積電在國外的設廠，不會破壞台灣在技術上的領先地位，也不會影響台灣生產鏈的關鍵地位。（記者劉信德攝）

2025/03/12 05:30

〔記者林哲遠／台北報導〕針對中共刻意操作「疑美恨川」作戰、台積電變「美積電」，行政院長卓榮泰昨在立法院答詢時表示，台積電在國外的設廠，不會破壞台灣在技術上的領先地位，也不會影響台灣生產鏈的關鍵地位；台灣與美國在內的民主友盟國家，都應該成為可信賴的盟友，相互在各方面做交流。

卓揆昨赴立法院針對「今年度中央政府總預算案」覆議案報告並備詢。民進黨立委賴瑞隆詢問，中共統戰部長下達要對台灣操作「疑美恨川」作戰，院長如何看待中國這一波疑美論、棄台論、失敗論以及台積電變成美積電等認知作戰。

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針對中共刻意操作台積電變「美積電」，卓榮泰首先提及，在美國大選後，行政院立刻組成經貿外交工作小組，其中包含台美經貿專案，因應美方政策、關稅等；同時，政府也與國內高科技業、中小企業、供應商等產業進行談話，就是要讓產業界知道，政府與台灣站在一起，一定以根留台灣，將台灣保持領先視為最優先。

卓榮泰說明，台積電是世界性大公司，依照年限會在台灣繼續設十一個廠，意味著台灣仍是台積電主要的生產基地，且研發中心也絕對以台灣為核心。至於台積電在國外的設廠，不會破壞台灣在技術上的領先地位，也不會影響台灣生產鏈的關鍵地位，台灣一定會保持領先，產業絕不會外移空洞化。

賴瑞隆接著說，當台灣的產業受到國際重視之際，國內卻有內應者配合中共操作疑美論，試圖影響民心，相當惡劣。卓榮泰重申，台灣任何的國家發展策略都以國家利益為主體，但在過程中面對與我國較有敵意的國家，不是要讓他暴怒，一旦他們暴怒，台灣更要冷靜下來，思考方向是否正確，且和人民說清楚，政府的走向是要讓國家往進步的方向走，並與世界接軌。

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