自由日日shoot》 「你代表中央政府嗎」 為台積電交火 卓揆電翻傅崐萁

國民黨立委傅崐萁（右圖）昨在立院質詢台積電赴美投資一事，怒罵行政院長卓榮泰「什麼內閣」，卓榮泰（左圖）反問，「你這樣講話是代表中央嗎？」（記者劉信德攝）

2025/03/12 05:30

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院國民黨團總召傅崐萁去年四月率國民黨立委赴中會見中國政協主席王滬寧；今年二月再赴香港參加旅展，自稱代表「台灣的中央政府」與香港官員洽談旅遊合作，引發爭議。傅昨在院會質詢時就台積電赴美投資一事，怒罵行政院長卓榮泰「什麼內閣啊！」卓揆反問，「你這樣講話是代表中央政府嗎？」瞬間讓傅語塞，台下民進黨立委也笑成一片，不斷鼓掌叫好。

傅瞬間語塞 綠委叫好

卓榮泰昨率各部會首長赴立法院報告「今年度中央政府總預算案」覆議案並備詢。傅崐萁與國民黨立委翁曉玲、林倩綺聯合質詢，逐一邀請各部會首長輪流上台，回答各部會的預算狀況，如果有窒礙難行之處，可以向立法院提出追加預算，卻不讓首長有機會回答；傅還不滿部會首長上台速度太慢，要求主持議事的立法院副院長江啟臣督促他們。

請繼續往下閱讀...

在各部會首長答詢完以後，傅崐萁才請卓榮泰上台。傅質疑，蘇花安早在二○一九年底核定，五年沒有執行，要求卓不要天天在立法院說謊。

卓向江啟臣表示，傅一直指責閣員說謊，江應制止一下，他很願意與傅對話；江則說，「我們相互尊重」。

傅並就台積電赴美擴大投資一事砲轟卓揆。傅質疑，政府把台灣的護國神山搬到國外，台灣的矽盾從此破裂，詢問卓是否同意台積電這樣做？卓則表示，國內的產業是政府指向哪裡就要到哪裡嗎？還是政府說不能到哪裡就不能？當然會經過投審會逐一審慎審議。

歡迎產業全球佈局

卓揆：要根留台灣

卓榮泰表示，產業的全球佈局，政府採取樂觀的態度，但是要根留台灣，要以台灣領先為優先，他沒有資格同意或不同意台積電赴美投資，他也不是投審會的成員，但一定要符合國家法令及投審會的規定。

傅質疑，台積電最先進的製程赴美，政府做了什麼保護？卓榮泰表示，那是幾年以後的事情，幾年以後才會在美國量產。傅批評卓的格局只有看幾年以後，「什麼內閣啊！」卓無奈說，「委員的意思是不能出去？」傅再嗆，「當然不能出去，經過國人同意沒有？」卓反問：「你這樣講話是代表中央政府嗎？」傅聞言一時語塞，台下的民進黨立委瞬間爆笑，不斷鼓掌叫好。

傅崐萁頓了兩秒後，才不斷拍桌表示，「我代表我們中華民國國會，本席是中央機構」；卓榮泰則表示，「我代表中央政府，我歡迎國內的廠商對全球的佈局，但要嚴守國內的要求、法令。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法