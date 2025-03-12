涉為中發展組織違國安法 中配判無罪

中配周滿芝涉嫌為中共發展組織違反國安法，被高雄高分院判決無罪。（記者鮑建信攝）

2025/03/12 05:30

法院認罪證不足 可上訴

〔記者鮑建信／高雄報導〕「台灣新住民關懷總會」理事長周滿芝，疑接受中國資助，為中共發展組織，高檢署高雄分署依涉嫌違反國安法起訴，高等法院高雄分院審理後昨天以罪證不足判決無罪。

周女另介入去年初總統選舉，涉嫌觸犯反滲透法和違反正副總統選罷法，經橋頭地檢署提起公訴，仍在橋頭地院審理中。

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另涉觸犯反滲透法、選罷法 審理中

檢方指出，被告周滿芝原為「陝西省愛國主義志願者協會」成員，二○一四年間入境台灣後結婚，取得中華民國身分證，先後擔任「高雄市新住民姐妹關懷協會」和「台灣新住民關懷總會」理事長外，並加入大陸地區統一戰線委員會，受「陝西省愛國主義志願者協會」等單位執行長崔國衛吸收並指示下，在台發起及籌備成立分會。

二○一七年，周女前往中國會見湖南省統戰部長黃蘭香，尋求資助、贊助在台灣發展組織；隔年五、六月間，又赴中國面見崔等人，並簽署「中華海峽兩岸（民間）愛國促統宣言」，合議利用「高雄市新住民關懷協會」組織名義，在台灣進行「一國兩制」等統戰工作，並介入國內選舉（此部分由地院審理中）。

高等法院高雄分院合議庭調查，函查調查局指目前查無中國官方對「陝西省愛國主義志願者協會」等單位實質控制或相關連事證。檢方又未舉證證明周女直接或間收受來自對岸資金，或有實際會晤統戰官員並獲資助，尚難認定已「著手」發展組織，因此認定罪證不足。本案仍可上訴。

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