中配網紅倡武統 移民署廢居留許可

劉女透過社群發布影片宣揚武統，移民署約詢後決議，廢止她在台依親居留許可。（取自劉女Youtube頻道）

2025/03/12 05:30

5年內不可再申請依親居留

〔記者王冠仁／台北報導〕從中國嫁來台灣的劉姓女子，在社群網站經營「亞亞在台灣」頻道，用影片分享在台生活點滴；近日移民署接獲舉報，發現其影片鼓吹武統，涉嫌違反兩岸人民關係條例及相關辦法規定。移民署四日通知她到移民署陳述意見，報請陸委會進行專案審議後，昨決議廢止她在台依親居留許可，且五年不許再申請依親居留。

移民署說，劉女在台身分為依親居留，此次做出行政處分，是經依法調查並會商相關機關後，根據「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」第十四條規定辦理。

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據悉，劉女社群影片充斥武統言論，有影片名稱叫做「買什麼武器都沒用，還是乖乖回到咱媽的懷抱比較現實」；在該影片中，她開頭就說「灣灣要從老美那採購一千架攻擊型無人機，這真的不是關公面前耍大刀嗎？」

移民署表示，近來接獲網友檢舉，聲稱劉女影片充滿武統、台灣回歸中國等言論，蒐集相關證據提出檢舉。移民署基於調查事實及證據，依行政程序法規定，在本月四日通知她來陳述意見，當天訪談約兩小時，過程均依法並做成紀錄。

遭約談 劉女批侵害言論自由 移民署︰武統言論 影響國安

劉女事後又透過影片聲稱此舉侵害其言論自由，她在影片中說「把帳號拿來宣傳兩岸一家親，這是我個人的理想，有什麼不可以嗎？」「台灣公眾人物天天在說解放軍如何如何，都可以在公共頻道上傳播，為什麼我發表自己的看法就不行？」

對此，移民署駁斥，強調政府尊重言論自由，但因其公開發布「武力統一台灣，已經不需要其他理由」及「遲遲不武統」等言論，影響社會安定，移民署依法調查並將會商相關機關做成處置，以維護國家安全及社會安定。

據統計，今年一至三月，移民署陸續接獲有人在網路上發布統戰、武統等爭議言論，已依序訪談卅人，包含一般民眾、網紅、僑民和在台外籍人士等。

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