賴感謝軍媒 積極抗中無煙硝攻勢

賴清德總統昨前往國防部文化營區勗勉青年日報社及軍聞社，感謝同仁透過文宣圖卡、短影音，反制中共「無煙硝攻勢」。（總統府提供）

2025/03/12 05:30

〔記者陳昀／台北報導〕賴清德總統昨前往國防部文化營區勗勉青年日報社及軍聞社時表示，面對中共不斷對台統戰、灰色地帶襲擾以及認知作戰，感謝大家第一時間透過文宣圖卡、短影音等方式積極反制，抵禦「無煙硝攻勢」，有效傳遞全民國防的正確觀念，並向世界展現守護國家的決心，這就是最強大的嚇阻力量。

賴指出，現在認知作戰是「無煙硝攻勢」，以軍事行動結合訊息傳散，來影響民心士氣，軍聞社及青年日報社正是抵禦此類攻勢的主力，重要性不低於三軍主戰部隊；面對中共不斷對台灣進行統戰、灰色地帶襲擾以及認知作戰，感謝相關人員第一時間透過文宣圖卡、短影音等方式積極反制。

請繼續往下閱讀...

賴表示，感謝軍聞社及青年日報社，將國軍堅強的戰力、堅毅的精神，透過攝影機、照相機，以生動的文字和影片呈現，讓國人感受到「國軍就在身邊」，有效傳遞全民國防的正確觀念，提升大家對國軍和國家安全的信心；賴也期許繼續傳遞台灣對民主自由的堅持，並發揮新聞文宣作戰的能力及戰略溝通效能，凝聚國人共識，主導認知戰場，達到提升國軍整體戰力的目標。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法