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    首頁　>　政治

    管制輔導 避免機敏工作》擁中國身分證 100役男仍須當兵

    國防部長顧立雄（左起）、外交部長林佳龍、內政部長劉世芳。（記者劉信德攝）

    國防部長顧立雄（左起）、外交部長林佳龍、內政部長劉世芳。（記者劉信德攝）

    2025/03/12 05:30

    〔記者方瑋立／台北報導〕政府擴大清查國軍官兵及公教人員持中國身分證情況，國防部指擁有中國與我國雙重國籍者仍須入營服兵役。國防部長顧立雄昨在立法院受訪表示，服兵役是台灣人民應盡義務，國軍會在義務役入營後實施考核管制輔導，避免讓義務役男從事具機敏性工作。

    內政部長劉世芳則表示，內政部按照「兩岸人民關係條例」第九條規範辦理，若無涉及戶籍和國籍法有關，則依「兵役法」徵集方式處理，目前雖在戶籍及國籍上尚無明確查察方向，仍不能免除任何義務。她指出，不管役男身分是否有台灣戶籍，目前已知約有一百人仍需服兵役。

    顧立雄表示，相關身分役男仍需盡其義務，入伍後會經國軍考核管制和輔導，後續不會從事機敏性工作，在營生活也會加以輔導。現行政府政策為全面清查，內政部及相關機關也會主動通知國防部。

    陸委會主委邱垂正指出，持有中國身分證役男即便註銷台灣身分，仍需盡包括服兵役在內義務，此設計是為避免轉換身分逃避兵役，此類案例為少數，國防部也會妥善管理維護國家安全。針對媒體提問「戰時」叛國疑慮，邱垂正說，戰時也將更嚴格管理，請大家放心。

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