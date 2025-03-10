兒子遭爆是美國公民 綠委酸柯志恩：移美才是生活

國民黨柯志恩（中）兒子遭爆料是美國公民，柯志恩回應，她的家人在美國就業，有合法的工作和身分。（國民黨市黨部提供）

2025/03/10 05:30

〔記者葛祐豪、謝君臨／綜合報導〕繼國民黨立委李彥秀被控美國房產爭議後，國民黨立委柯志恩也被踢爆，其丈夫、兒女疑有美國籍。對此，民進黨立委賴瑞隆、許智傑等人批評，國民黨一路配合專制中共親中反美，甚至擴散「疑美論」，一路雙標，「疑美是工作，移美才是生活」。柯志恩回應，她的家人在美國就業，有合法的工作和身分。

二〇二二年柯志恩於廣播節目回應主持人提問時，回答家人「在美國工作，擁有綠卡很自然。」事隔三年，有網友在社群平台貼出當時採訪舊文，一名自稱柯志恩兒子的前女友回應說：「不是綠卡，是公民，是我前男友！」又說：「他們小孩都是十八歲前依親爸爸，拿到美國公民身分的！」

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對此，民進黨立委許智傑昨表示，柯志恩應說清楚家人是否擁有美國國籍、是否有美國房產，才能真正獲得選民信任，否則恐將成為「南台灣的李彥秀」。

賴瑞隆批評，擁有「綠卡」和「美國籍」是截然不同的事，請柯志恩誠實面對台灣人民的疑慮。他強調，柯志恩身為國民黨重要公職，位居黨智庫執行長要職，國民黨近年來持續挑動「疑美論」、「刪凍美軍購預算」等作為，讓台美關係持續緊繃，如今對照諸多國民黨人士在美置產、拿綠卡甚至入籍，做一套說一套，「諷刺台積電為美積電，結果家人、先生卻是有綠卡、甚至美國國籍」。

柯：沒有隱瞞家人在美工作事實

對此，柯志恩重申，她的家人在美國就業，有合法的工作和身分，她沒有隱瞞先生、子女在美工作的事實，而是她不需要揭露；她身為立委，應該接受公眾檢視，但她的家人不是。

柯志恩強調，她是立院台美國會聯誼會會長，長期在立院維持與美國國會的友好關係，但中華民國的國家利益是最重要的事，「我們是美國的盟友，不代表對美國的要求都必須照單全收」。

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