西藏抗暴66週年遊行 民團批中國 假協議真佔領

西藏抗暴六十六週年大遊行昨日於台北東區登場，民眾舉著「中國軍隊滾出西藏」標語，期待西藏能夠重獲自由。（記者方賓照攝）

2025/03/10 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕「三一○西藏抗暴日六十六週年大遊行」昨日於台北東區登場，在台藏人團體抗議中共在西藏實施文化、種族滅絕，質疑「假和平協議、真入侵佔領」。國家人權委員會也首度參與抗暴大遊行，副主委王幼玲強調雖然人權會預算被立法院砍光，仍要關心西藏人權問題。

數百人的遊行隊伍行昨走到國父紀念館時，特別為犧牲藏人默哀和舉行磕長頭儀式，另於信義區中國銀行前面上演「強迫失蹤及班禪喇嘛」行動劇，抗議中共摧毀藏傳佛教文化。

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國家人權委員會首次參與

西藏流亡政府在台代表、達賴喇嘛西藏宗教基金會董事長格桑堅參表示，今年遊行主題是「西藏自古以來就不是中國一部分」，西藏抗暴日也是西藏人民起義日，每年三月十日是西藏遭受苦難的紀念日，至今已經六十六年了，要為西藏的自由人權發聲。王幼玲及人權會委員高涌誠、葉大華、紀惠容四人今年也參加抗暴大遊行。

格桑堅參指出，一九五一年中共逼迫西藏簽署十七條和平協議，之後強行佔領西藏，多年來造成一百二十萬藏人死亡，也讓西藏精神領袖及大批藏人流亡印度，中國對西藏各種鎮壓現仍持續進行，已有一五七名藏人用自焚形式抗議中共鎮壓。

格桑堅參批評，所謂和平協議是包藏禍心的協議，中共政權反覆，當年協議簽署完後，中國軍隊就進入西藏實質佔領，完全撕毀要給西藏人民自治的權利。一九五九年三月十日拉薩街頭發生重大示威，藏人對中國統治表達不滿，中共就派解放軍血腥鎮壓、發射砲彈攻擊，達賴喇嘛被迫帶著藏人流亡，中共至今仍對西藏進行文化、宗教、種族滅絕政策。

他強調，雖然西藏抗暴距今六十六年，西藏苦難並未結束，他們期待西藏能夠重獲自由，期盼流亡藏人有一天能夠回到家園，也會持續對抗中國，希望今天的遊行能夠喚醒台灣人。

西藏抗暴六十六週年大遊行昨日於台北東區登場，在台藏人團體抗議中共在西藏實施文化、種族滅絕。（記者方賓照攝）

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