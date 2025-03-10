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    賴總統雙管齊下 抗中國際打壓

    賴清德總統啟動捐鞋專案，吐瓦魯學童興奮地試穿各色新鞋，並對鏡頭比愛心表達對台灣的感謝。（外交部提供）

    賴清德總統啟動捐鞋專案，吐瓦魯學童興奮地試穿各色新鞋，並對鏡頭比愛心表達對台灣的感謝。（外交部提供）

    2025/03/10 05:30

    國際論壇傳遞深化民主同盟合作 捐鞋專案助友邦學童

    〔記者陳昀／台北報導〕面對中國屢屢打壓台灣國際地位，挖我太平洋友邦牆角，賴清德總統近期「雙管齊下」祭出具體行動，除了把握國際指標性論壇首度移師台灣的機會，向國際傳遞願攜手民主夥伴維護台海和平穩定的堅定訊息之外，日前出訪友邦吐瓦魯發現學童無鞋可穿，回國後也啟動捐鞋專案，MIT的鞋子跨越七○三五公里深化台吐雙邊友誼，展現我與友邦共創繁榮的決心，並強化第一與第二島鏈的民主連結，防堵中國威權擴張。

    涉外人士指出，台灣位於第一島鏈關鍵地位，卻面臨中國長年打壓，如何透過經濟產業、公共衛生、防衛韌性、國家安全等議題交流與非邦交國合作，深化雙邊情誼至關重要。哈利法克斯國際安全論壇（Halifax）、全球數位人權大會（Rightscon）、全球合作暨訓練架構（GCTF）等指標性國際型論壇首度移師台灣，即展現台灣與民主友盟的合作鏈結及戰略地位，賴總統也透過演說，向國際釋放願與民主陣營深化戰略夥伴關係，致力維護台海和平穩定的堅定訊息。

    國務機要費支應贈鞋 預算遭刪凍恐成絕響

    據透露，賴清德去年出訪太平洋友邦吐瓦魯，參訪Nauti小學時注意到多數學生赤腳，得知因經濟條件不允許，大部分孩子無鞋可穿，吐瓦魯當地又時常下雨、地面積水時必須赤腳涉水，回國後總統則請幕僚啟動捐鞋專案，找到台灣製造的透氣、防水鞋款，鞋廠也主動為國家外交負擔一半費用，近期已全數送達吐國，孩子們興奮地試穿各色新鞋、對鏡頭比愛心表達感謝，但這筆費用是以國務機要費支應，在全數遭立法院刪除、凍結下恐成絕響。

    涉外人士表示，捐鞋專案不僅是以具體行動深化雙邊情誼，背後也有戰略思維，馬紹爾群島、吐瓦魯、帛琉等太平洋友邦，在防堵中國威權擴張扮演重要角色，且牽涉美中印太戰略角力及佈局，因此近年成為中國極力挖牆腳、拉攏誘惑的對象。中國企圖突破第一島鏈封鎖、持續擴張，已成印太地區最大挑戰，賴總統以實際行動鞏固邦誼，強化第一島鏈、第二島鏈民主鏈結，展現與民主同盟共同力抗CRINK集團（中國、俄羅斯、伊朗、北韓）擴張的決心。

    涉外人士提到，中國不斷挖我牆腳，實則並未善待邦交國，二〇二三年與台灣斷交、轉向中國建交的宏都拉斯，與中國建交後並未如預期受惠，反而陷入貿易逆差擴大、白蝦出口受挫、產業蕭條的窘境；台灣始終堅守「價值外交」、落實「榮邦計畫」，持續傳達願貢獻良善力量，與太平洋友邦共創繁榮發展的願景與承諾，與中國不斷發動單邊挑釁行為的行徑高下立判。

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