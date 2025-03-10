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    本報獨家專訪 談川普對台政策 谷立言：美要讓台灣更強大

    美國在台協會（AIT）處長谷立言接受自由時報獨家專訪，強調美台可以共同發展最先進的科技，一起打造沒有中國的供應鏈。（記者田裕華攝）

    美國在台協會（AIT）處長谷立言接受自由時報獨家專訪，強調美台可以共同發展最先進的科技，一起打造沒有中國的供應鏈。（記者田裕華攝）

    2025/03/10 05:30

    〔記者鄒景雯／台北報導〕川普二．○時代開展，美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）接受自由時報獨家專訪，首度說明川普對台政策。谷立言強調，川普總統的主要目標是努力使美國變得更加強大、安全、繁榮，同樣的，美國在台灣做的，也在讓台灣變得更加的強大、安全與繁榮。美台可以共同發展最先進的科技，包括AI、量子，可以在無人機、機器人等領域，一起打造沒有中國的供應鏈。更可以擴大美台在貿易和經濟方面的雙向關係。

    合作發展新科技 打造無中國供應鏈

    川普上任月餘，為重塑「美國再次偉大」，科技戰、貿易戰已然上膛，今後四年美國的對台政策將如何演變？谷立言直面記者提問。

    谷立言認為，美台在許多領域互補，例如台灣製造業可以幫助美國再工業化，而美國是世界最大能源出口國，液化天然氣、再生能源或其他能源，都可以提供台灣。

    強調美台關係強健 破除「疑美論」

    針對「疑美論」，谷立言指出，基於「台灣關係法」，美國對台政策始終一致。美國在台灣有極為深刻的利益，並將台灣視為廿一世紀競爭獲勝的首選夥伴，尤其是關鍵科技領域，美國在台灣的公司九十％將維持或擴大在台投資，懷疑的人應該看看「美台關係有多麼強健」。

    為加速對台軍售交付，美國除了與其他盟邦國防生產基地的合作，谷立言透露，台灣在國防生產工業基地方面發展非常完整，民間也有非常強大的生產量能、豐富技術與經驗可以運用，因此美國認為在無人機與衛星系統等軍民兩用領域，也許未來有可能合作。

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