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    首頁　>　政治

    批民進黨搞鬥爭 朱： 絕大多數民眾反大罷免

    黨主席朱立倫(中)幫國民黨立委葉元之(右1)、羅明才(右3)、洪孟楷(右4)、張智倫(左2)站台，強調絕大多數民眾都反對大罷免。（記者陳奕劭攝）

    黨主席朱立倫(中)幫國民黨立委葉元之(右1)、羅明才(右3)、洪孟楷(右4)、張智倫(左2)站台，強調絕大多數民眾都反對大罷免。（記者陳奕劭攝）

    2025/03/10 05:30

    〔記者陳奕劭／新北報導〕公民團體推動罷免不適任立委，全台已有卅二位國民黨立委通過第一階段連署門檻，黨中央將以「反廢死」公投迎戰。國民黨主席朱立倫昨天表示，根據最新民意調查，支持「不同意罷免」大於「同意罷免」約廿個百分點，絕大多數民眾都反對大罷免，質疑民進黨只想搞政治鬥爭。

    朱立倫昨天赴新北市參加「民主向前 跨越百年紀念國父孫中山先生逝世一百週年健行植樹活動」，被發起罷免的新北市立委羅明才、葉元之、林德福、洪孟楷、張智倫等人皆出席，約數百名支持者到場，被解讀為「反罷免」競選造勢場合。

    面對大罷免浪潮，朱立倫強調，根據最新民調，支持「不同意罷免」大於「同意罷免」約廿個百分點，顯示絕大多數民眾都反對大罷免，每位委員面臨的情況不同，黨中央會針對個別委員加強反制。

    他也指出，多數民眾支持反廢死，但是民進黨與大法官的解釋，造成民眾非常大的反感與疑慮，希望透過公投展現民意，無論是題目設計與宣講過程，都會讓外界明白國民黨堅定的立場。

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