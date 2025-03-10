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    連署罷傅遭痛罵 葉霸：像為我添勳章

    花蓮傳奇名師「葉霸」葉春蓮日前在聯電創辦人曹興誠等人見證下，簽下罷免國民黨立委傅崐萁的第二階段連署書。（資料照）

    花蓮傳奇名師「葉霸」葉春蓮日前在聯電創辦人曹興誠等人見證下，簽下罷免國民黨立委傅崐萁的第二階段連署書。（資料照）

    2025/03/10 05:30

    〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮傳奇名師「葉霸」葉春蓮在聯電創辦人曹興誠等人見證下，簽下罷免國民黨立委傅崐萁的第二階段連署書，許多傅崐萁支持者紛紛痛罵。葉春蓮昨天回應說：「被這些人誇讚我才不舒服，被這些人罵就像是添勳章。」

    葉春蓮昨天回花蓮南區掃墓，許多葉氏宗親都和她留影。葉春蓮說，「學生第一、老師至上」，花崗國中一九六八年上任的第一任校長莊金法，是她實習時的校長，也是她最尊敬的教育家，師承其教育理念，不能懶惰、重視操作，跑步強健體魄也是莊金法立下的傳統。

    葉春蓮說，她一九七二年開始當老師，在物資缺乏的年代，莊金法爭取到六十一台日製顯微鏡，讓每個學生都可以操作，莊金法也要求學生寫日記、跑步，而且要求老師認真看，一天看五、六十本日記，空閒的課餘時間全都用在上面，「學生說什麼一定要回應，有時候老師回學生的文，比學生寫的還要多好幾頁，每個老師都這樣」。

    來自花蓮瑞穗的台大化工所碩士、美國威斯康辛大學麥迪遜分校材料科學博士藍崇文，昨在臉書貼文表示，葉霸在花蓮很有名，任何想要升學考好學校的學生，都想進葉霸的班，葉霸課後常幫學生免費課業輔導，假日也不例外，怪不得獲得師鐸獎，桃李滿天下。葉霸年輕時桀驁不遜，天不怕地不怕，「葉家一直都是瑞穗街上的傳奇」。

    罷傅團體《微光花蓮》指出，一連三天在花蓮、光復、玉里舉行實體連署活動，合計收到兩千一百多份連署書，未來將於花蓮市跟南區成立罷傅總部。

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