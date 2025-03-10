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    台派、民國派攜手：下架親共立委

    聯電創辦人曹興誠昨與罷團同台，呼籲大家一起下架藍白立委。（記者蘇孟娟攝）

    聯電創辦人曹興誠昨與罷團同台，呼籲大家一起下架藍白立委。（記者蘇孟娟攝）

    2025/03/10 05:30

    〔記者蘇孟娟、陳建志／台中報導〕「台派」、「民國派」打破隔閡同台，昨攜手在台中推出反共力挺大罷免團結大會，包括台中、雲林、南投，甚至新北市、基隆罷團等均到場大誓師，聯電創辦人、罷免台北市立委徐巧芯領銜人曹興誠也到場力挺，曹興誠強調，藍綠已要重新定義，「反共就是藍軍、保台就是綠軍」，籲藍綠大團結下架顛覆國家的藍軍立委，罷掉這些中共滲透台灣的「特洛伊木馬」，讓全世界知道我們跟中共不是一國的。

    中華保台反共復國黨秘書長程凱力指出，他是堅持反共的「正藍軍」，眼見國民黨不斷傾中，甚至配合中共洗腦台灣人不要挑釁中國，才能和平安全，卻對中共軍機繞台視而不見，已成中共同路人，他拜訪不少「台派」，確認都是為反共、確保台灣永久和平安全努力，反共「民國派」特別與台派合作力挺大罷免，盼將親共立委下架。

    正藍軍也站出來

    把台灣留給下一代

    台商廖金漳說，現在的國民黨不反共反而出賣台灣，除台派出來，連「正藍軍」都被激發出來，相信大罷免一定能成功，籲全民參與罷免國民黨立委，把台灣留給下一代。

    除罷免台中市國民黨立委江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋等台中罷團到場大會師外，更有新北市葉元之罷團、基隆林沛祥罷團、雲林丁學忠罷團及南投游顥、馬文君等罷團人士到場共襄盛舉；曹興誠也到場力挺，罷團齊呼罷免不適任立委，就是下架傅崐萁、黃國昌等口號，更籲一人號召五人罷免就會成功。

    曹興誠批評藍白立委背叛中華民國，國民黨已是「投共幫」，他強調，藍綠須要重新定義，「反共就是藍軍、保台就是綠軍」，籲大家拋棄藍綠對立，用選票罷免顛覆國家的冒牌藍軍及中共滲透台灣的「特洛伊木馬」，維護自由、民主與主權。

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