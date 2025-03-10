二階連署啟動 面臨新一波阻撓》罷羅明才遇挑釁 罷洪孟楷遭闖入

罷免國民黨立委羅明才公民團體「拔羅波」，前天遇到一名身穿紅衣的女子鬧場並動手爭搶手機。（記者陳奕劭翻攝）

2025/03/10 05:30

〔記者陳奕劭、羅國嘉／新北報導〕罷免藍委進入第二階段連署後，罷團也面臨新一波的刻意阻撓動作。罷免國民黨立委羅明才罷免團體「拔羅波」八日在新店區發文宣時，突然遇到一名身穿紅衣的女子鬧場，企圖阻攔志工發文宣，不斷出言挑釁，還動手爭搶拍攝者相機，引發激烈肢體衝突。「拔羅波」報警處理，強調絕不姑息任何形式的暴力。

罷團報警處理 加裝監視器因應

此外，罷免國民黨新北市立委洪孟楷的公民團體「罷洪刻不容楷」近日展開志工招募、設備整理及連署點設置作業，卻遭遇不明人士闖入，疑似企圖干擾。領銜人方柏翔昨表示，未來再發生類似情況，將採蒐證措施，並計畫在場地內安裝監視器，確保志工與連署站安全。

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「拔羅波」預計三月十三日開跑第二階段連署行動，罷團八日在新店建國市場發文宣，一名身穿紅衣的女子出面阻擋，還比出不雅手勢伴隨英語髒話，高聲嗆志工「不喜歡他們的人滾蛋」。

這名女子自稱是「加拿大回來的華僑」、「賴清德的同鄉」，聲稱看不起「抗中保台」，志工拿手機蒐證時，引發女子不滿，拍打攝影者的手臂，還動手爭搶手機，經民眾勸阻才結束這場衝突；無獨有偶，罷免團體在小碧潭捷運站發文宣時，也遇到一名女子當眾辱罵「X蛋、妖孽」等詞語。

「拔羅波」表示，紅衣女子不僅長時間碰觸志工身體，甚至到下一個連署地點鬧場，已委任律師至新店警分局以強制罪和公然污辱罪提告。團隊強調，絕不姑息任何形式的暴力，遇到類似狀況，將積極尋求法律與警方協助，保障志工安全。

羅明才昨被問到此事時，稱他不知道發生這件事，台灣的民主屬於大家的，互相尊重，不需要謾罵。他也強調，面對罷免會正面迎戰，「敵若不動，我就不動，敵若主動，必以罷制罷」。

「罷洪刻不容楷」也計畫於十四日啟動第二階段連署行動。志工表示，近日在淡水捷運站旁中正東路一處店面租下場地，準備作為連署收件定點，目前尚未對外開放，卻連續兩日遭陌生人闖入。志工描述，該人士自稱要看房子，還帶著小孩前來，進入後卻不看屋況，反而頻繁拍攝現場宣傳品與收件箱，行徑可疑。

方柏翔強調，未來計畫在場地內安裝監視器，確保志工與連署站的安全，志工也將接受訓練，避免遭不明人士拍攝或干擾。

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