基隆228追思 民團籲立碑說明歷史

七十八年前二二八事件鮮血染紅基隆港，基隆市政府昨辦追思活動，拋菊花入港紀念。（記者羅國嘉攝）

2025/03/09 05:30

〔記者羅國嘉／基隆報導〕二二八事件在基隆市造成的傷亡主要發生於當年的三月八日，基隆市政府昨日於海洋廣場舉行「二二八和平紀念追思活動」，由市長謝國樑帶領，現場氣氛莊重肅穆。活動開始前，包含台灣國等多個民間團體也在海洋廣場舉辦聯合追思活動，並發表聯合聲明，呼籲政府公布大屠殺真相，並要求在海洋廣場設立紀念碑，供後人瞻仰追思。

二二八事件發生於七十八年前，國民黨廿一師於三月八日從基隆港登陸後進行武力鎮壓，基隆港周邊成為血腥的戰場，無數無辜市民慘遭殺戮。根據一九九二年的《二二八事件研究報告》，基隆港、金包里、瑞芳、九份等地的市民遭受屠殺，三月十三日約有一百名學生被處決，基隆港內漂浮著大量屍體；而台灣旅京滬七團體報告指出，從三月八日到十六日，基隆約兩千多人被屠殺。

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謝國樑表示，市府將二二八追思會改在三月八日舉行，為的就是能更真誠面對歷史，歷史不應被遺忘，社會要和平而非鬥爭，族群要融合而非對立，唯有真誠反省過去的錯誤，以慈悲和謙卑包容彼此，才能化解歷史的傷痕，社會才能更和諧，民主自由的基本價值才得以保障。

受難者家屬、二二八事件紀念基金會顧問楊振隆表示，二二八事件是台灣近代史上慘重的大屠殺，基隆有許多市民受到迫害，他要藉此機會表達受難者家屬的訴求，澄清歷史真相、釐定責任歸屬、實踐轉型正義，這是政府部門責無旁貸該做的事，如此二二八事件才能真正獲得救贖，也盼市府能在歷史現場東岸碼頭設立紀念碑，說明二二八事件歷史。

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