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    基隆藍聲援罷綠議員 鄭文婷批不演了

    基隆市議員施偉政服務處，代收罷免立委林沛祥提議書。（資料照，記者盧賢秀攝）

    基隆市議員施偉政服務處，代收罷免立委林沛祥提議書。（資料照，記者盧賢秀攝）

    2025/03/09 05:30

    絕沛一階審核中 罷2名綠議員需補件 國民黨擺攤助連署

    〔記者羅國嘉／基隆報導〕公民團體「基隆絕沛」發起針對國民黨立委林沛祥罷免提案，上月該團體已將三三五五份罷免提議人連署書送交中選會，目前第一階段的結果仍在等待中；為此，藍營也發起反制行動，並由民間團體基隆市公共事務學會發起，針對基隆市議員鄭文婷與張之豪進行罷免，兩名議員的第一階段連署仍需補件，國民黨基隆市黨部昨發起聲援，鄭文婷痛批，國民黨的聲援行為根本是「不演了」。

    藍︰以戰止戰 反制綠罷免謝國樑

    藍營支持者昨在仁愛市場前展開連署活動，由黨部發言人潘艾嘉帶領。潘艾嘉指出，國民黨此次站出來聲援罷免民進黨議員，主要是為反制民進黨過去罷免市長謝國樑案，並防止社會資源再度浪費，希望透過這次行動「以戰止戰」，維護基隆的和諧與穩定。

    藍營指選民服務不佳 鄭嗆抹黑

    鄭文婷表示，罷免她的行動從一開始就由國民黨主導，批評國民黨的聲援行為根本是「不演了」，國民黨自打嘴巴，說她沒有服務根本就是睜眼說瞎話，國民黨的連署攤位昨天被民眾嗆「選不贏就要罷免人家」，就可以證明她有沒有做服務。

    潘艾嘉表示，罷免鄭文婷的原因，先前東岸商場爭議中，她並沒有站在市民的立場發聲，還有議員也不適任，對市府推行的騎樓整平政策，在網路上有錯誤的示範，她比較想選立委，比較沒有專注自己議員的服務，透過罷免維護市民的權益。

    鄭文婷則反嗆，東岸商場爭議她都是站在市民的立場，她從頭到尾都主張是市府的財產，但市長強行破壞門鎖的行為，在程序和手段上都不對，即使不起訴也不代表這樣的行為是可以、合法的，國民黨不要誤導市民、抹黑她。

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