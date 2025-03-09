反制罷免 朱立倫︰二階拉白一起努力

2025/03/09 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕國民黨有卅二名立委面臨罷免浪潮，其中台北市佔了五名，國民黨主席朱立倫表示，各選區已陸續安排問政說明會，將以「還錢於民」、「還假於民」的民生議題宣講，爭取選民支持；台北市黨部主委黃呂錦茹表示，反罷免、罷免活動將透過里民、黨員、社團或慶生會等一連串活動，凝聚黨員和支持者的力量，保住五席立委；並對罷免民進黨立委吳沛憶、吳思瑤有信心。

國民黨台北市黨部昨天在逸仙公園舉辦「國父孫中山先生逝世百年緬懷紀念植樹」活動，除了朱立倫、台北市長蔣萬安、身兼中央黨部組發會主委的立委許宇甄到場外，台北市議員僅秦慧珠一人出席；市黨部表示，正值議會休會，委員會安排出國參訪，多數議員未能出席。

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對於國民黨以公投反制罷免，朱立倫表示，目前有共識的是反廢死公投，各選區也已在安排問政說明會，透過說明財劃法修法為地方爭取到的建設經費、刪減預算避免可能的浪費等主題，以「還錢於民」、「還假於民」的民生議題，爭取選民支持。朱強調，除自立自強爭取支持，也會尋求各界合作，包括在第一階段幫忙的民眾黨，第二階段也要一起團結努力。

黃呂錦茹表示，這個月啟動各區反罷免、罷免活動，規劃一連串的里民、黨員、社團或慶生會活動，凝聚黨員等支持者的力量，保住五席立委；而第一、五選區立委吳思瑤、吳沛憶的仇恨值高，在野合作一定能讓罷免案通過，民眾黨是合作的夥伴之一。

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