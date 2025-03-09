罷免王鴻薇遭藍營肉搜 阿美︰我只是愛台灣

「山除薇害」發言人阿美個資遭國民黨公布，「山除薇害」昨辦活動相挺，多個罷團聲援。（記者甘孟霖攝）

2025/03/09 05:30

三八婦女節 山除薇害挺女性參政權 多個罷團串聯聲援

〔記者甘孟霖／台北報導〕國民黨日前大動作召開記者會，公布罷免國民黨立委王鴻薇團體「山除薇害」發言人「阿美」真實姓名及個資，肉搜公民行為引發各界撻伐。「山除薇害」昨上午藉著三八婦女節，舉辦「三八婦女節挺阿美，Team阿美挺女權」活動，與多個罷免團體串聯共同聲援阿美，阿美到場感動落淚，呼籲王鴻薇正視民意。記者致電王鴻薇，未取得相關回應。

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「山除薇害」表示，女性參政權終於走到今天，台灣女性可以關心、參與政治，並在這一波大罷免活動中，成為中堅主力份子，台灣的政治社會運動，已經從過去男性為主體，演變到現在女性參與人數與熱度高峰，團隊特別藉由三八婦女節力挺僅廿七歲的阿美。

山除薇害控藍 恐嚇阿美別參政

團隊指出，阿美匿名、戴口罩不是為了自己，而是擔心家人、朋友受到威脅與干擾，卻遭王鴻薇以抹黑鬥爭的手段公布私人資訊，王甚至要求檢調調查阿美的公司金流，這些舉動都是在恐嚇阿美不要參與政治。

活動現場各團體也以國語、台語、英文、日文、德文等語言宣講，象徵台灣群眾的民主與多元價值，並免費發送「我們都是阿美」胸章及「阿美台派寶寶貼紙」。

阿美約上午十點半抵達現場，現場群眾高舉「我們都是阿美」的手牌，並高喊「阿美加油」，溫暖情景讓阿美感動落淚。她表示，自己是淚點低的人，但流淚並不代表她害怕，很感謝大家願意出來聲援她，「阿美」代表的是每一個人，大家都只是普通公民，只是一群很深愛台灣的台灣人，想要有正常、不會亂刪國防預算的立法院。

阿美受訪表示，這次是第一次拿下口罩站在街頭，心情感覺比較放鬆，她想強調，她是誰真的不重要，希望大家能把焦點放在各個罷團上，一起努力團結。

13日啟動二階連署 目標4.5萬份

阿美說，三月十三日將啟動第二階段連署，要把這些立委「刪一刪」，六十天連署期間都會有活動，不僅需要志工量能，也需要民眾支持；由於第一階段送件前團隊已蒐集約二．二萬份意向書，相信很有機會突破第二階段，團隊會把目標擺在四．五萬份，確保第三階段投票一定會過。

阿美批王沒建樹 籲正視民意

最後，阿美也喊話王鴻薇，公開平民個資的行為非常低級，如果連她這個「政治小白」都能將王罷免掉，只說明王根本沒有任何建樹，希望王能夠正視民意，現在連很多國民黨支持者都看不下去了，不要再把一切都推給民進黨，她只是一個普通公民。

「山除薇害」昨辦活動相挺，阿美感動落淚，呼籲立委王鴻薇正視民意。（記者甘孟霖攝）

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