竹市雙罷免 二階連署推到府收件

新竹市雙罷免案昨天適逢婦女節，各實體連署站都有很多人前往連署。 （戴振博提供）

2025/03/09 05:30

民進黨市黨部昨加班收件 號召市民站出來參與連署

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免（藍委鄭正鈐、涉貪停職市長高虹安）的第二階段連署已展開，各實體連署站的連署情況相當踴躍，市議員劉康彥服務處昨在民進黨竹市黨加班收件，也以「不好用的、用不到的，就果斷地斷捨離」，號召市民站出來參與連署，更有竹科媽媽憂心藍白亂政及破壞城市光榮而站出來，另陽明交大法律學者林志潔服務處也印製雙罷免文宣，告訴市民為何要罷免鄭正鈐及高虹安，更推外送及到府收連署書服務，引起迴響。

請繼續往下閱讀...

綠營9名議員服務處 都設連署站

民進黨竹市黨部及九名市議員服務處和立院總召柯建銘與林志潔服務處都開設實體連署站，且為號召市民參與二階罷免連署，有的採Uber外送服務模式，由志工到府收件或外出協助指導如何填寫連署書，有的隨身攜帶罷免連署書。

同時錄製罷免連署書教學影片

有的錄製罷免連署書的教學影片，有的印製罷免文宣，向市民說明為何要罷免鄭正鈐及高虹安，並說明罷免時程等。其中市議員劉康彥以「不好用的、用不到的，就果斷地斷捨離」，號召市民參與二階連署也獲迴響，昨天也在民進黨竹市黨部加班收件，適逢婦女節，不少女性朋友揪團連署。

竹科媽媽站出來 到連署站當志工

新竹市雙罷領銜人戴振博提到，昨天婦女節，竹市有一群默默為社會付出的竹科媽媽，除運用專業UX設計思維，優化罷免教學圖卡，也設計「連署防呆夾」，確保每份連署書能準確無誤的被填寫。她們雖沒有站在鎂光燈下，卻以最細膩的方式影響社會。

這群竹科媽媽除站出來連署，也到各實體連署站擔任志工，竹科媽媽憂心藍白勢力的操作影響國家發展，因此站出來支持罷免連署，且對部分地方群組的現象感到不滿，對少數非新竹人卻以代言人之姿，對新竹指指點點，認為毫無科學、理性與公正可言。竹科媽媽希望讓大家知道，新竹不只有一種聲音，多數竹科媽媽、太太很願意為新竹、為台灣盡一份心力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法