立院2758決議難產 綠：勿向國際釋錯誤訊息

立法院處理聯大二七五八號決議共同聲明，從上會期就展開朝野協商，但至今難產。（資料照）

2025/03/09 05:30

〔記者陳政宇、劉宛琳／台北報導〕美、中兩國近日就聯大二七五八號決議交鋒，中國外長王毅稱台灣在聯合國的唯一稱謂是「中國台灣省」，美國國務院則批評王濫用曲解以孤立脅迫台灣。美國政府從拜登到川普都表達相同立場，但立法院從上會期就展開協商處理的共同聲明，至今難產。民進黨團昨強調，應符合歷史事實、國際認知、國家利益三項要素，盼以時間換取空間持續推動，避免藍白向國際釋出錯誤訊息、讓台灣的主體性被曲解。

盼以時間換取空間 持續推動

美國等民主友盟陸續通過挺台決議，反對北京扭曲詮釋聯大二七五八號決議，支持台灣拓展國際空間。立法院朝野黨團去年九月曾提出相關聲明，民進黨團版本接近國際挺台決議，反對中共扭曲該決議；國民黨團未提中共錯誤扭曲，主張要「重返」聯合國；民眾黨團則要求行政院長針對國際參與進行專題報告。不過，協商至今仍無共識。

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召集協商的民眾黨團幹事長陳昭姿表示，為了回應國際上的支持，民眾黨團也提案希望在院會做成一項決議，因此去年十月她召開黨團協商討論此提案，但各黨團意見無法達成一致，還待立法院長韓國瑜進一步召開協商。陳認為，美國川普總統上任，國際局勢變動，台灣應重申對二七五八號決議文的看法沒有改變，鞏固國際上的支持。

國民黨團首席副書記長羅智強說，國民黨從來就反對聯合國二七五八號決議案。事實上，從聯合國在一九七一年通過二七五八號決議以來，唯一能夠突破二七五八號決議不合理限制的，就是二○○八年執政的國民黨，讓我國可以重返世衛大會以及國際民航組織。

民進黨立委王定宇昨受訪表示，中國這幾十年來錯誤濫用決議文內容，藉此打虛假的法律戰，創立不存在的一中原則，如今被拆穿謊言，還被美國國務院打臉。比較遺憾的是，國內少數人急著附和中共的論調，提出消滅中華民國台灣主權的說法，這其實是「叛國」，應該給予最大的譴責。

民進黨團幹事長吳思瑤指出，黨團希望以時間換取空間，努力弭平各黨派的歧義，例如國民黨版本完全扭曲歷史真相，不容許以藍白為多數的國會向國際釋出錯誤訊息，也不容台灣的主體性被曲解，將擇適當時機推動。

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