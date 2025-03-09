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    美國務院重申2758不涉台 學者：魯比歐延續長期挺台立場

    學者陳世民受訪指出，反對中國扭曲聯大二七五八號決議雖是美國長期一貫的政策，但自國務卿魯比歐上台後，挺台的力度和空間更有關鍵突破。（路透檔案照）

    學者陳世民受訪指出，反對中國扭曲聯大二七五八號決議雖是美國長期一貫的政策，但自國務卿魯比歐上台後，挺台的力度和空間更有關鍵突破。（路透檔案照）

    2025/03/09 05:30

    〔記者方瑋立／台北報導〕美國國務院昨反駁中國外長王毅說詞，再度重申聯合國大會第二七五八號決議未涉及台灣，也未排除台灣有意義參與國際組織。這是繼美國參、眾議院相繼通過決議文挺台後，行政部門展現一致的表態。學者陳世民受訪指出，反對中國扭曲該決議雖是美國長期一貫的政策，但自國務卿魯比歐上台後，挺台的力度和空間更有關鍵突破。

    區分中共、中國 魯比歐接棒龐皮歐政策

    台大政治系副教授陳世民表示，美國反對中國濫用聯大二七五八號決議文是二○○七年至今一貫的政策，川普政府除延續此論述外，魯比歐上任後，更進一步在四方安全對話（QUAD）、美日韓外長聯合聲明提及支持台灣有意義參與國際組織，近期也在國務院官網上的台美關係敘述文字中，將「不以主權國家為身分」的限制刪去，都是美國對中國扭曲前述決議文的清楚反駁。

    陳指出，中國近年來不斷透過「戰狼外交」，刻意扭曲二七五八號決議，並與「一中原則」結合成天大謊言，強化大外宣。但美國從參、眾兩院到政府部門如今再次清楚表態，且進一步解除條件限制，顯示出魯比歐正延續其長期支持台灣的立場。

    魯比歐亦是對中政策跨國議會聯盟（IPAC）的美國共同創始主席，該聯盟成立於二○二○年，現由逾卅九個國家及歐盟、二五○位跨黨派國會議員組成，去年七月首次台北年會率先提出決議，反對中國扭曲聯大二七五八號決議文。陳世民建議，台灣政府應持續積極運用此類國際連結，趁著多國相繼挺台之際，更加壯大反駁中國說法的國際聲浪。

    「美國之音」近日揭露國務院內部文件，魯比歐指示所屬在公開談論中國政府作為時，應將「中共」與「中國人民」區分。陳世民認為，此做法主要目的應是要將中國政府在國際社會被批評的「邪惡行徑」與中國人民脫鉤，可視為川普首任任期國務卿龐皮歐所提「中共不等於中國」的延續，與拜登政府常強調「美國無力也無意改變中國政治體制」形成對比。

    陳並說，另一個延伸的意涵是希望未來的中國不要再由共產黨政權永久領導，甚至可能願意支持所謂「和平演變中國」，或者鼓勵中國內外民主力量推翻中共政權。

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