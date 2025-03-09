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    中科院快奇無人艇 6月邀台廠「比武」

    中科院「快奇專案」研發裝載炸藥、可遠端導控遂行自殺攻擊的無人艇，盼今年底完成作戰測評，有望明年量產。（圖取自中科院網站）

    中科院「快奇專案」研發裝載炸藥、可遠端導控遂行自殺攻擊的無人艇，盼今年底完成作戰測評，有望明年量產。（圖取自中科院網站）

    2025/03/09 05:30

    〔記者方瑋立、涂鉅旻／台北報導〕因應中國軍備擴張、加重灰色地帶手段，國軍將「不對稱戰力」及「灰帶襲擾應對」列為整建重點。中科院去年啟動的「快奇」無人艇應運而生，並計畫今年六月舉辦「比武大會」，邀請具同等能力的台灣民間廠商共同測試。

    遠端導控自殺攻擊 盼年底完成作戰測評

    中國對台灰帶作戰加劇，從無預警實彈軍演、「戰備警巡」到權宜輪侵擾，企圖令國軍及海巡疲於奔命，無人載具等不對稱戰術成為我國避免落入「消耗戰」的重中之重。中科院為此啟動代號「快奇專案」的科研案，研發裝載炸藥、可遠端導控遂行自殺攻擊的無人艇，盼今年底完成作戰測評，有望明年量產。

    同時，為擴大國防自主及本土產能，中科院安排今年六月舉辦比武大會，廣邀民間產業高手如龍德、中信、台船等公司，以同類產品與「快奇」海上切磋。也因無人船艦測試具一定危險性，管制海域也僅限公家單位申請，盼藉此讓台廠有機會參與測試。

    國防部長顧立雄日前曾向媒體表示，我國無人艇作戰能量未足，今年漢光演習未列入操演科目。但知情人士向本報證實，六月的比武大會「一定會辦」，中科院技術與民間廠商各有強項，本次測試將驗證導控、任務酬載、海上性能表現等九項科目，測試所得的數據和成果會成為後續開發研製、量產的主要依據。

    該人士說，中科院也計畫與廠商合作，為有意採購的軍種做出最高規格產品，也讓軍種瞭解我國確切的技術和科研能量。

    自烏俄戰爭爆發以降，烏軍各式無人載台的亮眼作戰表現已引起全球各國關注，烏國自主研製的「V5型海上自主防衛無人載具（Magura V5）」去年底更傳以改裝發射器和R-73短程空對空飛彈，成功擊落一架俄軍Mi-8直升機，創下以無人艇擊落空中目標的全球首例。

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