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    首頁　>　政治

    擴充武器庫 國軍鎖定4類攻擊型無人機

    我國現有攻擊型無人機戰力比較

    我國現有攻擊型無人機戰力比較

    2025/03/09 05:30

    〔記者涂鉅旻、方瑋立／台北報導〕國防部以創新科技肆應中共軍事威脅，陸續籌獲各式無人機，包括「劍翔」、「巡飛彈」等攻擊型無人機皆持續量產中。政軍高層表示，軍方未來將著重獲得四類型攻擊型無人機，分別為短程打擊、遊蕩彈藥、可垂直起降並改變飛行姿態，以及形同飛彈但成本極低的彈藥，擴充國軍武器庫。

    期望籌獲可垂直起降機種

    國防部正在籌獲的無人機，主要來自三個管道。一是對美軍購，例如採購中的四架MQ-9B無人機、六八五架「彈簧刀三○○」；第二是由中科院統籌研製，包括騰雲、劍翔無人機及「巡飛彈」；第三類則是委由民間廠商生產「軍用商規」無人機，增加部隊的偵察能力與生存性。

    政軍人士表示，在層峰指導下，國軍未來籌獲攻擊型無人機的類型，可分為四大類。第一是可直接打擊敵軍，但是射程較短的機種；第二種則有如「巡飛彈」（或稱遊蕩彈藥）的能力，也就是可在空中盤旋鎖定目標後，再施以自殺式打擊；第三種則是師法先進國家技術，期望籌獲可垂直起降，並改變飛行姿態的機種。

    至於第四種無人機，該人士說，軍方計畫獲得形同飛彈、但是成本較低者，可與我國豐沛的飛彈庫存「高低配」。

    劍翔反輻射無人機量產中

    中科院現正量產中的攻擊型無人機，以「劍翔」反輻射無人機為先驅，現已研發二代、四款，共計量產兩百架左右，其航程可高達一千公里，有效遂行跨海作戰。「巡飛彈」則是二○二三年問世的遊蕩彈藥，「巡飛彈一型」可供單兵攜帶、用來殺傷敵人員；「巡飛彈二型」則是可裝載於車輛、艦艇上，對於破壞敵軍載具有深厚潛力。

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