台版無人機「地獄景象」 擬納入演訓

我國現有攻擊型無人機戰力比較

2025/03/09 05:30

政軍高層：若趕不上漢光演習 應配合精準彈藥射擊實施

〔記者方瑋立、涂鉅旻／台北報導〕中共軍費突破八兆台幣，持續擴大對台武嚇。國軍持續籌獲不對稱戰力、防衛韌性、後備戰力、灰色地帶應處四大類軍備因應，並朝美軍所倡議「地獄景象」目標邁進。政軍高層表示，無人載台與陸海空軍聯合戰力展示及操訓勢在必行，至少應配合精準彈藥射擊演訓實施。

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與陸海空聯合作戰訓練 勢在必行

「地獄景象」是不對稱作戰概念，指透過部署數以千計且較大型載台低成本的無人機、艦、潛艦等，如風暴般延遲敵軍來犯，甚至一舉殲滅、反擊。此概念最早由美軍前印太司令阿基里諾提出，現任司令帕帕羅去年六月受訪重申，已透過機密計畫研擬將台灣海峽變成「無人機地獄」，矢言敵軍若發動侵略，會在初期一個月內「度日如年」。

不過，國軍雖曾於「漢光演習」等重大演訓施展無人機性能，也曾嚴密跟監中共軍艦動態，但多以「單機」從事監偵任務為主。政軍高層表示，隨著各部隊將依期程獲得無人機，無人載台與陸海空聯合作戰訓練勢在必行，若趕不上今年度漢光實兵演習，則應配合各單位精準彈藥射擊實施。

針對此倡議，立法院外交及國防委員會新任召委沈伯洋受訪表示，無人艇雖尚未有完整方案，但無人機與陸海空軍聯合戰訓，無人機的後勤、實兵驗證，乃至民間無人機一旦加入如何搭配，都勢必需要加強。

沈伯洋：無人機後勤、驗證待加強

沈伯洋說，聯合訓練目的是增強作戰的「整體性」，若演習時僅如平時測試無人機的航程、目獲能力，並沒有意義。他以烏克蘭小型無人機偵察流程為例指出，烏軍無人機目獲後是直接以AI演算敵方動態和可發動位置等，再回傳士兵發動攻擊，測試「情報的流向」才應該是實戰演練的重點。

國防院副研究員舒孝煌也說，經過精準實彈射擊、漢光演習等方式，才能驗證現在發展科技的可靠性，以及作戰概念是否有效。他以去年十月甫運抵台灣、今年漢光演習無緣亮相的M142海馬斯多管火箭系統為例指出，其射程已超越傳統陸軍可目視的距離，必須仰賴無人機獲取目標，但其他很多情境至今未曾演練過，令人憂心。

至於如何朝「地獄景象」戰術邁進，舒孝煌指出，關鍵還是壓低成本，且建立將自殺無人機當作消耗彈藥的觀念，未來攻擊無人機更應利用AI技術，加載相互協調、基本任務分配的能力。另，他建議海軍濱海作戰指揮部成立後，也應考慮採購相關無人載台，做為正式火力的輔助。

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