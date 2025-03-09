反廢死公投？ 學者：無法推翻大法官判決

國民黨主席朱立倫表示，有很多人提出各種公投議題的想法，目前有共識的是反廢死。（記者田裕華攝）

2025/03/09 05:30

〔記者李文馨、劉宛琳／台北報導〕大罷免潮持續推進，國民黨擬以「公投綁罷免」的策略拆彈，規劃「是否支持政府未來修法廢除死刑」做為主論述。對此，東吳大學政治系教授蘇子喬表示，該題目設定原就是立院職權，無論最終反廢死公投結果如何，都無法推翻憲判字第八號死刑有條件合憲的判決；憲政學者陳英鈐認該題目違反憲法的明確性原則，只是把公投當成綁樁工具而已，毫無實質意義。

「公民投票法」規定，立法院對於重大政策之創制或複決之事項，認有提出公民投票之必要者，得附具主文、理由書，經立法院院會通過後十日內，交由主管機關辦理公民投票。國民黨近日定調將推動「反廢死公投」，將在立法院提案通過後併同其他公投於今年八月廿三日投票。

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學者蘇子喬表示，立法院可以提出重大政策的創制或複決公投提案，但反廢死公投題目設定並非重大政策，而是能否修法廢除死刑，涉及法律的制定或修正，這原就是立法院的職權；且大法官去年已經做出憲判字第八號，死刑並未完全違憲，而是設定了更嚴苛的條件。

蘇子喬強調，更重要的是，就算該公投案未通過，公投結果也無法推翻大法官的解釋。因為大法官判決具有憲法效力，而公投法所出的決定只有法律效力。如同同婚議題，大法官認為民法未保障同婚已屬違憲，反同婚的公投雖然通過，也無法牴觸大法官解釋。

中央大學法律與政府研究所教授陳英鈐質疑，公投拘束力僅有兩年，該提案並未明確敘明「未來」是多久；且立法院提出的重大政策公投不能涉及立法，該題目是否已超越立院交付公投的範圍。此外，憲判字第八號對死刑做了合憲性限縮解釋，很多人批評憲法法庭判決，更多立委認為憲法法庭「實質廢死」，而廢除死刑是什麼意思？

沒有法律要廢死

公投有嚴重瑕疵

政治大學法學院副教授林佳和認為，立法院提案的公投必須符合明確性原則，但該題目既非創制，沒有具體的法政策，也不是複決，因為現行並沒有任何法律或政策要廢死，這個公投會有很嚴重的瑕疵。另外，他也提到，行政院修法必須交給立法院審查，取決於立法院多數與少數席次的變化，怎麼會取決於政府呢？這就是不可行公投。

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