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    罷張宏陸抄一抄？ 律師：涉偽造文書罪

    圖為罷免綠委張宏陸的「走投無陸」6日擺攤收第一階段補件份數的畫面，非7日爭議事件情況。（記者黃子暘攝，資料照）

    圖為罷免綠委張宏陸的「走投無陸」6日擺攤收第一階段補件份數的畫面，非7日爭議事件情況。（記者黃子暘攝，資料照）

    2025/03/09 05:30

    〔記者黃子暘／綜合報導〕推動罷免民進黨新北市立委張宏陸的罷團「走投無陸」，先前因第一階段連署提議距離門檻仍差了六○七份，七日到中選會補件一七五四份，但有直播主記錄到疑似罷團人員在現場說「寫錯的齁，不要丟掉，拿回來自己抄一抄就好」。對此，罷團發起人吳禹辰回應，影片中的對話者並非罷團成員；張宏陸則怒批公然造假；律師黃帝穎說，不管是不是藍軍工作人員，該人員已涉嫌「共犯」偽造文書罪、行使偽造文書罪。

    吳禹辰：影片對話者非罷團成員

    直播主「貓草」七日到板橋新埔捷運站「走投無陸」罷團的收件現場開直播，影片中錄到對話的雙方說「昨天（指六日）到現在（七日）有沒有一千份？」、「應該沒有」、「寫錯的齁，我們拿回來自己抄，不要丟掉」、「自己抄的這個要很秘密，不能被『那個』知道」、「就是要想辦法，不然都浪費了」。

    吳禹辰昨解釋，直播影片中的兩名對話者並非罷團的成員，所言絕非事實，七日的街頭連署並未與任何團體或直播主合作，在現場的舉旗者、麥克風手均非罷團的成員或志工，希望有心人士不要潑髒水來打擊罷團，會努力下架欺騙選民的張宏陸。

    張宏陸指責說，「走投無陸」罷團先前就被抓到有一八○份往生者的不實連署，如今再爆偽造抄寫，這就是國民黨傷害台灣民主、把台灣人當成傻瓜耍的證據，如今被抓包還想硬拗、切割，國民黨涉嫌抄名單、連署造假的鐵證如山，相信會被選民唾棄。

    黃帝穎昨在臉書批評，該罷團公然造假連署到目無法紀，根本是偽造文書的大型犯罪現場，不管是不是藍軍工作人員，在現場教唆抄寫連署書，仍涉嫌最重五年徒刑的刑法偽造文書罪，及三年徒刑的「偽造印文署押罪」。

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