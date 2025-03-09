藍增3加薪法案 綠：撒幣緩解罷免壓力

因應大罷免，國民黨將在各地舉辦立委問政說明會，而且會採總統立委大選「1.5」的規格辦理，同時中央助講團與各級藍營民代要全體總動員。（資料照）

2025/03/09 05:30

〔記者劉宛琳、陳政宇、施曉光／台北報導〕立法院國民黨團五日開會，確認本會期優先法案，新增三大加薪法案，包括上週已逕付二讀的國軍加薪相關修法，還有調高老農津貼至一萬元、護理師加薪相關法案。此舉也被認為因應大罷免攻防。

國民黨中央成立中央助講團

藍營人士並透露，黨中央規劃在各地舉辦立委問政說明，並成立中央助講團，各層級的藍營民意代表也都要全體總動員。黨中央的罷免指揮中心預定在兩週內成立。

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針對國民黨團主攻「加薪法案」，民進黨團書記長陳培瑜認為，政府應透過完善的制度設計，確保政策的財務永續性與公平性，也必須審慎評估相關財源及執行細節，以確保不只是短期討好民意。民進黨立委賴瑞隆指出，國民黨亂修財劃法、濫砍總預算，讓中央行政機關難以運作，如今不思檢討，反而大撒幣收買人心、緩解自身罷免壓力，根本不是真心為民謀福。

國民黨團二月廿四日於立法實務研討會原規劃十三項優先法案，納入稅收超徵全民共享發放現金特別條例草案、預算法增訂第八十一條之一條文草案、人工智慧基本法草案、紀念日及節日實施條例草案、住宅法修正草案、學校午餐及飲食教育條例草案、運動產業發展條例第廿四條及第廿六條條文修正草案、新聞媒體與數位平台強制議價法草案、刑法第三三九條及第三三九條之四條文修正草案、外送平台管理暨從業人員權益保障法草案、氣候變遷因應法第五條條文修正草案、環境基本法第廿三條條文修正草案。至於長照保險法草案與核子反應器設施管制法第六條條文修正草案則還要討論。

黨團五日則新增三項「加薪修法」。第一，攸關國軍加薪的「軍人待遇條例」第五、六條條文修正草案；「軍人保險條例」第十、十六條條文修正草案；「國軍退除役官兵輔導條例」增訂第廿七條之二條文修正草案，都已在上週院會逕付二讀；第二，「老年農民福利津貼暫行條例」第四條條文修正草案；第三，護理師加薪相關修法。

老農津貼部分，國民黨立委張嘉郡的版本從目前每月八一一○元（依消費者物價指數調整），提高到每月一萬兩千元，立委馬文君調高至一萬元；民眾黨團也提案提高到每月九千元。護理師加薪相關修法內容，還要研議。

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