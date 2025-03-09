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    助攻大罷免 民進黨啟動政策說明會

    民進黨決定擴大社會面溝通，規劃本週啟動「人民是頭家」政策說明會，十五日自台中市起跑，由行政院長卓榮泰領軍的行政團隊，以及地方民代、百工百業將輪番上陣，闡述執政藍圖及國會亂象。（資料照）

    民進黨決定擴大社會面溝通，規劃本週啟動「人民是頭家」政策說明會，十五日自台中市起跑，由行政院長卓榮泰領軍的行政團隊，以及地方民代、百工百業將輪番上陣，闡述執政藍圖及國會亂象。（資料照）

    2025/03/09 05:30

    15日台中起跑 直搗花蓮及竹市

    〔記者陳政宇／台北報導〕總預算及財劃法覆議案預計十二日表決，民進黨決定擴大社會面溝通，規劃本週啟動「人民是頭家」政策說明會，目前八場鎖定六都及花蓮縣、新竹市，十五日自台中市起跑，由行政院長卓榮泰領軍的行政團隊，以及地方民代、百工百業將輪番上陣，闡述執政藍圖及國會亂象，與公民罷免行動形成交叉火力，爭取民意支持。

    黨政人士昨表示，府院黨在各自崗位分進合擊，即便面對朝小野大的國會，包括總預算被惡意凍刪、以及財劃法修法對中央執政造成影響，除持續採取必要的憲政程序救濟，更將擴大社會面溝通，以獲得大眾認同施政藍圖；中央黨部持續扮演助攻角色，協助行政團隊做各式政策宣傳。

    國內外局勢牽動大罷免氛圍，黨內人士預告，十二日民進黨中常會後將公布「人民是頭家」政策說明會，參照二○二一年四大公投宣講模式，初步規劃八個場次，除了進軍六都，並直搗國民黨團總召傅崐萁的本命區花蓮縣，以及全台唯一對市長和立委「雙罷」的新竹市。

    黨內人士透露，十五日的首發場，選定近期公安、文化預算爭議頻傳的台中市，十六日轉攻桃園市；至於宣講陣容，因藍白兩黨封殺卓榮泰赴立法院說明覆議案的機會，故卓揆和兩位部長將親自向民眾報告，而地方民意及百工百業代表也會參與。

    兼任民進黨中常委的立委林俊憲說，現在黨內有很大聲音，盼二階連署能提供公民團體必要的協助，行政單位也應下鄉宣講，讓民眾了解總預算被亂砍後，對國家政務的影響；許多地方黨公職已開始行動，黨中央並未禁止，至於何時會有系統性的全黨動員，黨部近期會做出決定。

    針對下鄉宣講活動，民進黨發言人吳崢昨回應，民進黨仍對覆議案抱持期待，希望傷害台灣的國民黨和民眾黨，在立法院能夠回頭；但不論覆議案成功與否，民進黨現在是執政黨，黨部一直以來的工作就包括協助行政部門充分說明政策。

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