花蓮罷傅傳捷報 兩天連署逾1500份

花崗國中退休老師葉春蓮昨在曹興誠等人見證下，完成罷傅連署二階段簽署。（記者花孟璟攝）

2025/03/09 05:30

〔記者花孟璟、游太郎／綜合報導〕大罷免「最前線」花蓮縣罷免立委傅崐萁二階段連署，短短兩天就收到超過一千五百份，打破過去連署活動紀錄，就連友傅團體花蓮縣體育會昨辦太平洋浪花半程馬拉松，還有參賽選手沿途喊「罷傅加油」口號、身穿「罷傅成功」標語背心跑全程。

罷傅團體「微光花蓮」指出，前晚的首場二階段罷傅連署，包括聯電創辦人曹興誠、立委沈伯洋、網紅八炯、閩南狼合體短講，穿插現場民眾上台的民主肥皂箱，現場統計人流超過一千五百人，一晚上短短兩小時收到一三八七份連署書。

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罷團表示，相比去年花蓮縣七月舉辦青鳥運動時，現場人數約五百人，以及第一階段連署活動平均每場收集的連署份數約四百份，前晚活動人數是過去三倍，堪稱破紀錄，顯示花蓮人心已鬆動，加上昨天下午在光復鄉的農會超市的第二場罷免連署，兩天收集超過一千五百份，希望熱度持續下去。

昨天下午在光復場的連署，由曾被中國關押兩年的李孟居短講。李孟居說，他在短講前在車上掃街，看到民眾不斷向他們揮手，他知道很多人會害怕，但現場仍有這麼多人參加，「相信二階段有機會達到至少二萬五千份到三萬份的目標」。

馬拉松跑者自製罷傅標語相挺

花蓮縣體育會昨舉辦太平洋浪花半程馬拉松，來自新竹的吳姓跑者還身披自製的「花蓮加油、罷傅成功」標語跑全程。他說，雖然運動與政治無關，但難得來花蓮就是要宣傳罷傅，希望花蓮鄉親加油。

此外，花蓮花崗國中退休老師「葉霸」葉春蓮，本月二日在傅崐萁的國政說明會時，僅僅人在台下嗆「通匪」，竟被驅逐出場，為此曹興誠昨天會同台灣東社為葉送上百合花束。曹興誠說，佩服葉老師對花蓮的關懷和勇氣，更當面在傅崐萁的陣營活動直接斥責他，非常值得尊敬。

葉老師也在曹興誠等在場所有人見證下，完成了罷免傅崐萁二階段連署書。台灣東社副社長賴秋淑表示，葉老師說「花蓮發臭了」，有如春雷乍響喚醒花蓮人，帶來花蓮希望。

葉春蓮說，事件如能在花蓮引發反應，幫助推動罷免，她會很高興，這艱難的任務再困難還是要做，盼大家要努力堅持到最後一刻。

花蓮昨舉辦太平洋浪花半程馬拉松，來自新竹的吳姓跑者，自製罷傅標語，沿途高喊口號。（記者游太郎攝）

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