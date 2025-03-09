罷免會成功 「台中慧成宮」冠軍帽爆紅

2025/03/09 05:30

〔記者黃旭磊、張軒哲／台中報導〕台中市六名藍委二階罷免連署活動火熱進行，罷團設計的「台中慧成宮」冠軍帽與罷免令旗充滿巧思，讓不少連署人會心一笑，也成為熱門罷免小物。罷團志工強調，這是取名「會成功」諧音，沒有慧成宮這間廟啦。

罷團：取諧音 沒有這間廟

台中市「展翅廢翔」等六個罷團，七日由杜承哲醫師領銜領取二階連署書格式後，昨天上午九點就有民眾來連署。西屯區選民阿宇指出，一早去林祈烽議員服務處簽罷免國民黨立委廖偉翔的連署書，服務人員很熱心，罷免一定要成功，在豔陽高照下，豐樂公園「集遊場」更吸引數百民眾連署。

請繼續往下閱讀...

罷團設計「台中慧成宮」冠軍帽及令旗，由杜承哲配戴領銜後爆紅，志工笑稱，跟埔鹽順澤宮冠軍帽一樣，志工們戴上帽子號召連署，罷免行動「如有神助」。

志工表示，台中慧成宮是取「會成功」諧音，台中市並沒有這間廟，Google地圖「慧成宮」位於西屯區河南路二段，其實是罷團提供民眾連署的地點。

中市議員陳淑華說，服務處加班受理連署與收件，民眾非常熱血，自己連署後還索取空白連署書，「樓上揪樓下、厝邊揪隔壁，一個人拉五個、十個做伙連署」，確保罷免連署盡快通過門檻。

罷免立法院副院長江啟臣的「一罷擊臣」團隊，於豐原第一市場快閃連署，近兩百名民眾參與。罷免團隊指出，二階連署起跑後陸續傳來捷報，每個收件點都湧現排隊人潮。

對於罷免行動，廖偉翔昨沒有回應。江啟臣說，他尊重人民的權利，但如何讓社會祥和、國家安定，這是各政黨領袖、民代、中央及地方政府，大家均應共同努力的目標。

藍：罷綠速補件 全面宣戰

國民黨台中市黨部則掛起「反惡罷、護台中」告示，黨部主委顏文正說，罷免兩名民進黨立委沒有經驗，提議書資格未達門檻，將在十天內儘速補件，進入二階連署後將協助啟動宣講，「全面宣戰，沒有再客氣了」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法