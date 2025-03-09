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    美國務院：中國扭曲2758決議 意圖在國際社會孤立台灣

    美國國務院7日表示，中國扭曲聯合國大會第2758號決議，意在將台灣孤立於國際社會。圖為美國國務院簡報室講台。（中央社）

    美國國務院7日表示，中國扭曲聯合國大會第2758號決議，意在將台灣孤立於國際社會。圖為美國國務院簡報室講台。（中央社）

    2025/03/09 05:30

    〔記者蘇永耀／台北報導〕美國川普政府上台，持續發聲挺台。針對中國外長王毅再次扭曲聯大第二七五八號決議打壓台灣國際地位，美國國務院昨日予以反駁；美方並延續去年拜登政府的「四點論」立場，強調該決議從未涉及台灣，並支持台灣國際參與。

    王毅前天再度曲解聯大二七五八號決議，指台灣在聯合國的唯一稱謂是「中國台灣省」、不是一個國家等。美國國務院回覆中央社說，該決議並未限制任何國家與台灣實質交往的主權選擇，也未排除台灣有意義地參與聯合國體系及其他多邊論壇；刻意誤用和曲解該決議，是中國規模更廣泛的施壓行動一環，目的是使台灣孤立於國際社會。

    美國國務院亞太副助卿藍墨客去年清楚說明美方對該決議的四點立場，包括：該決議不支持、不等同、也未反映對中國「一中原則」的共識；該決議不影響各國針對與台灣關係所做的主權決定；該決議不構成聯合國對於台灣最終政治地位的官方立場；以及該決議並未排除台灣有意義參與聯合國體系及其他多邊組織。

    美國國務院昨表態，我方認為川普政府延續前任政府的「四點論」。外交部昨也說，美國充分彰顯歷來對此議題所採取的一貫堅定立場，表達誠摯感謝。

    二月世衛執委會

    美重申立場 與中國交鋒

    涉外官員另透露，美國二月在世界衛生組織執委會，曾就台灣國際參與與中國言詞交鋒。美方由駐日內瓦代表團人員發言支持台灣參與世衛；針對中國代表有關聯大決議的謬論，美方也行使答辯權嚴詞反駁，重申「聯大第二七五八號決議並未排除台灣有意義參與聯合國體系，也不能做為排除台灣的依據」。

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