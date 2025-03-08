《大罷免藍營內鬥》遭嗆退黨 鍾小平：黃呂錦茹陷仇恨裡

2025/03/08 05:30

〔記者甘孟霖／台北報導〕近期中選會公布藍綠立委罷免案第一階段連署結果「卅二比○」，國民黨議員鍾小平批評自家人亂搞。國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹日前為此嗆鍾小平「不喜歡國民黨就退黨」。鍾小平昨受訪則回批黃呂「失言又失格」，自己不過當年和黃呂競選國民黨台北市黨部主委，黃呂何必一直陷在仇恨裡？

呼籲團結 黃呂︰鍾沒幫忙送件連署

黃呂錦茹日前接受專訪指出，鍾小平是黨內比較特殊的人，曾經退黨又透過同舟計畫回來，部分年輕人也對鍾有意見，呼籲鍾小平還是要團結，如果對國民黨這麼不堪、不喜歡，可以退黨；她並指出，許多議員都有幫忙送件連署，「但鍾小平沒有」。

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鍾小平昨表示，國民黨中央撥出幾十萬元支援罷免，市黨部與青年軍並沒有出錢，拿這麼多資源還連（署）成這樣，結果出來黨要共同承受，變成朱立倫要背黑鍋，他認為還滿倒楣的。

鍾︰失言又失格 比黃呂愛國民黨

他批評，黃呂「失言又失格」，強調自己比黃呂愛國民黨一萬倍，就是因為連署做不好，他才會出錢、出力來推動，全台灣連署要是都像台北市這樣，那不就倒台了嗎？他並呼籲黃呂放下私怨、成就大義，雙北、宜蘭至少二階段都要連署成功，精準打擊，搞他沒有用，自己只不過和黃呂競選主委，對方何必記仇七年。

2017年競選黨部主委 2人產生嫌隙

對於被質疑沒有幫忙連署送件，鍾小平則嗆「殺雞焉用牛刀」，他稱自己是牛刀，不是美工刀、水果刀，黃呂不必扣他帽子。他認為，國民黨當前要務是不能讓民進黨在罷免議題上形成「熱帶氣旋」，不然很多立委恐被罷免，國民黨要團結、還擊、降低仇恨值、推動民生法案，這樣就有得打。

黃呂錦茹與鍾小平二○一七年競選國民黨北市黨部主委，二人因此產生嫌隙；二○一九年，鍾小平因質疑黨內立委初選黑箱，向台北地檢署控告黃呂錦茹背信及意圖使人不當選，後續鍾還因與黨部爭議遭停權，並一度退出國民黨。去年立委選戰中，回鍋藍營的鍾小平如願參選立委，卻也抱怨沒有黨部支援，如同孤軍奮戰「被放生」。

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