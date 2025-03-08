《台中》議會下屆預估4老將不選 新人爭出頭

台中市議會下屆預估有多名老將不再連任，新人將爭出頭。（記者蘇金鳳攝）

2025/03/08 05:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市議會本屆已是大換血，二○二六年議員改選，也可能大變動，目前已第八選區的國民黨議員陳成添，以及十四選區的民進黨議員蔡成圭表明不連任；另外，第八選區的民進黨曾朝榮也考慮不連任由兒子參選，而第十一選區民進黨議員鄭功進也說，若該選區應選五席，就由兒子參選，若縮減至四席，他則需再考慮，若兩人確定不連任，台中市下屆至少將有四位老將不再連任，再一度換新血。

8、11、14選區 一藍三綠議員恐不選

台中市議會本屆原有六十五席，因黃健豪、羅廷瑋及十五選區的原住民議員黃仁當選立委，十五選區補選時，國民黨籍吳建德當選，現有議員六十三席。

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資深議員有讓賢年輕人 有推兒選

國民黨第八選區（北屯區）議員陳成添，當選台中區農會理事長，前天宣佈不再參選下一屆議員，機會可能讓給年輕人；第十四選區（東勢、石岡、新社、和平）的資深民進黨議員蔡成圭也不參選，其子女、媳婦也都無意接班，下屆讓賢給年輕人。

北屯及東南區 可能成最多新人參選

此外，第八選區議員曾朝榮，表示考慮下屆不參選，將改由兒子曾咨耀角逐；第十一選區（東、南區）的民進黨現任議員鄭功進，也有意交棒給兒子鄭紹頡，目前鄭紹頡已勤跑基層，一旦鄭功進確定交棒鄭紹頡，台中市下屆至少有四位資深議員不再連任。

坊間傳出第十一選區原本應選五席議員，因第八選區北屯區人口持續增加，第十一選區東、南區，下屆可能少一席，應選四席，北屯區將增加一席成為七席，若上述狀況確定，加上兩個選區有多位資深議員不再參選，這兩選區可能成為新人參選最多的選區，戰況預期會很激烈。

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