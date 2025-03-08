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    首頁　>　政治

    《台中》罷藍委2階 議員服務處爆人潮

    立委大罷免二階啟動，民進黨東南區市議員陳雅惠服務處，民眾紛紛前來連署。（記者蘇金鳳攝）

    立委大罷免二階啟動，民進黨東南區市議員陳雅惠服務處，民眾紛紛前來連署。（記者蘇金鳳攝）

    2025/03/08 05:30

    民眾反應熱烈 有人帶回10多份表格 要揪團連署

    〔記者蘇金鳳、蔡淑媛、黃旭磊／台中報導〕立委大罷免已進入第二階段連署，台中市公民團體昨天到中選會領取連署表格，民進黨中央同意黨籍議員協助公民團體連署，多個黨籍議員收到公民團體傳來的連署表格後，立即協助連署，民眾反應熱烈，許多人一口氣拿多份，「要一人帶五人揪團連署」；罷團預計本月九日下午二時起，在台中公園舉辦首場聯合造勢。

    罷團週日首場聯合造勢 八炯、閩南狼出席

    這場名為「台派民國派攜手反共力挺大罷免團結大會」的聯合造勢，會場在台中公園的平等街與公園路的出入口廣場，網紅八炯、閩南狼將出席。

    第四選區罷免國民黨立委廖偉翔的「廢翔行動」志工，昨天取得連署表格後，動身到各議員服務處進行連署細節，議員陳淑華說，反應很熱烈，她的服務處本週六、日上午九點到下午五點加班收件；議員何文海也說，二階連署達標「要很拚」，目標是一起衝刺五萬份連署書；對此，廖偉翔未回應。

    連署踴躍 有議員服務處週、六日加班收件

    立委第五選區「斷健行動」民團昨天下午即展開連署，北屯議員曾朝榮服務處是收件處兼連署站，他說，民眾反應踴躍，詢問的人很多；北區議員陳俞融服務處也是收件處，她強調，全力協助罷免推進，將罷免化為實際行動；對此，黃健豪表示，現階段仍會做好自己的工作，尊重不同立場的聲音。

    第六選區罷免羅廷瑋的「敲羅行動」志工領取表格後，立即傳給選區的議員，議員陳雅惠表示，十一點就收到罷團傳來的格式，立即印出來，民眾也紛紛到服務處連署，六選區第二階段罷免門檻是二萬七千多人，保守門檻是取得至少七萬人連署，相當不易，她全力配合。

    議員黃守達表示全力協助，服務處附近鄰居發現可以連署二階段，馬上來搶頭香，一次就拿了五、六張要回家連署，一位魏姓市民一口氣拿十多張「我要揪團連署」；對此，羅廷瑋表示，民眾期待的是一個好的、能夠改善生活的政策，而非政治鬥爭。

    立委大罷免進入第二階段連署，民進黨中西區市議員黃守達，協助民眾連署。 （記者蘇金鳳攝）

    立委大罷免進入第二階段連署，民進黨中西區市議員黃守達，協助民眾連署。 （記者蘇金鳳攝）

    台中「斷健行動」罷免民團七日展開連署，到公園、市場、公園等處宣講。 （議員曾朝榮提供）

    台中「斷健行動」罷免民團七日展開連署，到公園、市場、公園等處宣講。 （議員曾朝榮提供）

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