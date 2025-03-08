傅崐萁批洩漏香港團成員個資 林佳龍否認：跟團還是要有牌的

外交部長林佳龍昨表示，他沒有洩漏傅崐萁香港團團員個資，並提醒國人不要隨便跟團，「跟團還是要有牌的，不然萬一出事很麻煩」。（資料照）

2025/03/08 05:30

〔記者黃靖媗、林欣漢、鍾麗華／台北報導〕外交部長林佳龍五日接受網路媒體專訪時，披露一名與立院國民黨團總召傅崐萁同團赴香港的旅遊業者遭中共關押，傅崐萁昨表示，陸委會當時要求保密，林佳龍卻洩漏個資，已不適任，應立刻下台。林佳龍稍晚受訪回應，他沒有洩漏個資，並提醒國人不要隨便跟團，「跟團還是要有牌的，不然萬一出事很麻煩」。

傅嗆林沒資格當部長 應立刻下台

傅崐萁指出，這次組團，所有觀光業者都可以參加，自費就可以隨團，陳女也是自費，沒有拒絕的理由。陳女被扣的第二天一大早，花蓮縣府就請陸委會援救，陸委會說這件事要保密，卻被林洩漏個資，林佳龍還適任外交部長嗎？傅並批評，國人在外蒙難，林佳龍不思如何解救，卻對中央政府要求保密的事情，當側翼攻擊，不只可恥，根本沒資格當部長，應立刻下台。

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陸委會表示，對於國人急難救助協處不會對外公開，由於該案經媒體披露，引發外界高度關注，因此有責任對外說明；協處過程並未要求花蓮縣政府保密。

林佳龍也反駁傅的指控，強調此事未涉及人名或個資，他沒有洩漏個資，請傅平心靜氣看這個問題與社會的質疑，不需要講那麼重的話，甚至惱羞成怒。

林籲傅勿轉移焦點 向社會說清楚

林佳龍說，事件背景是傅崐萁聲稱代表台灣的中央政府，媒體才會詢問團裡有人被關押，好像傅也沒有去救。林佳龍認為，社會關心的是，既然赴港團是一起出去的，傅崐萁做為總召、立法委員，又宣稱代表台灣的中央政府，應該全力營救。

林佳龍表示，他要藉此機會提醒，中港澳旅遊現在是橙色警戒，「不要隨便跟團，跟團還是要有牌的，不然萬一出事很麻煩」，還是要回到問題的原點，不需要轉移焦點，誠實面對，有疏失就向社會說明，但不要再宣稱是代表台灣的中央政府。

傅崐萁也質疑，他去年十二月、今年二月兩度前往香港行銷花蓮觀光，都有向內政部、陸委會報備，且在香港所有花蓮觀光團的行程，陸委會全程陪同，民進黨立委、側翼卻再三攻擊「共匪立委」或「中共同路人」，對無恥的汙衊深表遺憾。

陸委會澄清說，花蓮縣政府二月十八日至廿日訪港期間，香港辦事處應花蓮縣政府邀請，派員出席十九日交流晚宴及廿日上午香港旅遊博覽會開幕活動，提供接送機行政協助，並未全程隨團。

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