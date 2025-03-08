否認被迫買美軍武 卓揆：中國威脅下 須強大台灣

行政院長卓榮泰昨強調，面對中國的威脅，我們必須強大自己。 （記者羅沛德攝）

2025/03/08 05:30

〔記者陳政宇、劉宛琳／台北報導〕台美關係備受矚目，外媒指美國總統川普認為武器銷售是交易而非安全保障，台灣可能被迫購買更多美國軍武，彌補台美貿易失衡。行政院長卓榮泰昨強調，中華民國是主權獨立國家，基於自主國防提升整體戰力，未受到任何國家的要求，「如果有，那只是面對中國的威脅，我們必須強大自己」。

卓榮泰在立法院受訪表示，自己的國家自己救，感謝所有關心台海及印太安全的國際友人，持續對台灣未來的發展給予必要關心和實際上的協助。

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「衡量國家財政體質 增添先進武器裝備」

卓揆說，中華民國是一個主權獨立的國家，基於國家國防、自主國防的需要，政府會從這個出發點來考量如何提升國軍整體戰鬥力，也會衡量國家健全的財政體質，適時地向世界各國購買、增添先進的各種武器裝備，增強自主國防力量。

卓揆指出，沒有受到任何國家的要求，如果有，那只是面對中國的威脅，台灣必須強大自己；而且和平有兩種，一種是我們夠強，一種是投降，我們選擇的是把中華民國變成更強的國家。

顧立雄：軍費依總統指示GDP三％進行

國防部長顧立雄於立院受訪也表示，國防武器裝備採購都是基於防衛作戰實際需要進行，台美進行相關武器籌購時，他從未感受美方故意塞一些於防衛作戰不需要的武器，大家都是共同討論如何建構有利於防衛作戰實際需要且有利嚇阻的設備，並從事實戰化訓練。顧強調，台美雙方都有共同利益，就是以實力嚇阻戰爭發生，政府籌購武器都是為維持台海和平穩定。

對於美國國防部次長被提名人柯伯吉評估，台灣軍費應接近GDP的十％。顧立雄認為，現在就是遵照總統賴清德指示，並依照防衛作戰實際需要及國家財政裕度，盡量達到以三％為目標，以此進行所有的戰備整備工作。

至於GDP十％會否成為目標？顧則說，賴總統以三軍統帥身分表示GDP三％目標，國防部現在就以這目標進行，之後還要因應相關敵情威脅及作戰實際情況再規劃。

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