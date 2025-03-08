總預算、財劃法覆議 12日表決

立法院院會昨表決通過國民黨團、民眾黨團提議的院會議程，總預算及財劃法覆議案於十一、十二日處理，民進黨團則舉牌高喊「充分討論、不要過水」。 （記者羅沛德攝）

2025/03/08 05:30

卓榮泰：尊重立法院議程安排

〔記者林欣漢、李文馨、陳政宇／台北報導〕立法院院會昨表決通過國民黨團、民眾黨團提議的院會議程，總預算及財劃法覆議案將於十一、十二日處理。行政院長卓榮泰受訪表示，尊重立法院議程的安排；民進黨團幹事長吳思瑤則批評，只花兩天就要封殺，藍白壓縮質詢時間是因為心虛作祟，害怕自曝其短。

吳思瑤：藍白心虛 壓縮質詢時間

卓榮泰昨呼籲立法院能夠重新審議，讓總預算案與財劃法都能夠在合理討論中，做更妥善的規劃。

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立法院上會期藍白兩黨強推，三讀通過財劃法修正案，以及無法列出刪減總額的今年度總預算案，行政院認為窒礙難行，二月廿七日移請立法院覆議。由於立法院長韓國瑜五日召集朝野協商未獲共識，昨天通過藍白兩黨黨團提議，總預算及財劃法覆議案十一日起處理，邀請卓榮泰赴立法院詢答、報告，十一日、十二日分別進行總預算覆議案與財劃法覆議案報告質詢，並於十二日質詢完畢後，進行兩覆議案的投票。如未能於十二日完成投票表決，十三日加開院會處理。

吳思瑤質疑，總預算被胡砍亂砍，財劃法被五鬼搬運，藍白為什麼要壓縮詢答時間，不敢問好問滿，讓真理愈辯愈明？吳說，財劃法在委員會僅花三分鐘審完，院會無討論強行通過，三分鐘搬走國庫三七五三億元，覆議時不該嚴謹補正嗎？總預算更是創下諸多惡例，八個委員會審查結果到院會完全被推翻，委員會中心主義蕩然無存。

國民黨團書記長王鴻薇則說，這是立法院首次在憲法增修條文規定的十五天內，必須處理兩個覆議案，行政院送來的時間是二月廿七日，隔日則是二二八連假，立法院可以處理的時間，幾乎有一半都沒有了。

藍營提案普發現金一萬 付委審查

另外，我國去年稅收實徵數創新高，國民黨團主張全民普發現金一萬元，並提出「稅收超徵全民共享發放現金特別條例草案」，經昨天院會通過付委。國民黨團宣布軍人待遇改革四項方案的相關修法提案，也通過逕付二讀。

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